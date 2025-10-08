ضبط وكر لترويج السموم بقرية ميت العطار في القليوبية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنها من ضبط أكبر وكر لتجارة المواد المخدرة بقرية ميت العطار التابعة لمحافظة القليوبية.

ضربة قوية لتجار المخدرات.. ضبط أكبر وكر لترويج السموم بقرية ميت العطار في القليوبية

وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وبتوجيهات من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية.

كانت قد وردت معلومات إلى العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها، تفيد بقيام 4 عاطلين — أحدهم من قرية ميت العطار وثلاثة من مركز الباجور بمحافظة المنوفية — باتخاذ منطقة ميت العطار وكرًا لترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تحرك فريق البحث بقيادة الرائد محمد صلاح والنقيب محمد رمضان، معاوني مباحث المركز، حيث تمت مداهمة الوكر الإجرامي وضبط المتهمين الأربعة وبحوزتهم كميات من الحشيش والبودرة المخدرة، إضافة إلى بندقية خرطوش و2 فرد محلي الصنع وكمية من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وللأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم غير المشروع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية.

ولاقت الحملة ترحيبًا واسعًا بين أهالي قرية ميت العطار الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون ومواصلة الحملات اليومية لمكافحة الجريمة وإحكام السيطرة الأمنية.

