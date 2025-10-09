ناجى الشهابى: الائتلاف الوطنى بدأ تقديم أوراق مرشحيه لانتخابات النواب

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى ومؤسس الائتلاف الوطنى: إن حزب الجيل سوف يخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب بـ30 مرشحا للمقاعد الفردية، خاصة وأن مصر تحتاج الى انتخابات حقيقية، لأن الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس خلال الحوار الوطنى تتطلب أن يكون للأحزاب دورا فاعلا فى العملية السياسية، وأن تكون هناك انتخابات حقيقية على مستوى القوائم الأربعة.

مرشحو الائتلاف الوطنى سوف يتقدمون بأوراق ترشحهم

وأكد الشهابى فى تصريح لفيتو، أن مرشحى الائتلاف الوطنى سوف يتقدمون بأوراق ترشحهم بدء من اليوم الخميس.

وقال: “نتطلع لانتخابات تتسم بالحيادية والتنافس وألا يتكرر مشهد انتخابات مجلس الشيوخ حتى ينزل المواطن لصناديق الاقتراع لممارسة دورة الانتخابى خاصة ونحن سوف نخوض الانتخابات فى كل الدوائر الفردية والقوائم الأربعة أيضا”.

وتابع: “كل من تقدموا بطلب الترشيح باسم الحزب أو الائتلاف سيتم ترشيحهم لأن المطلوب 284 مرشحا للمقاعد الفردية و284 مرشحا للقوائم”، مؤكدا أن الهدف المباشر للائتلاف هو خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم موحدة في الدوائر الأربعة، بما يحقق المشاركة الحقيقية لجميع الفئات ويعبر عن تطلعات الشعب المصري.

وأوضح أن الائتلاف لا يقتصر على البعد الانتخابي فقط، بل يمثل كذلك إطارًا وطنيًا جامعًا لتوحيد جهود الأحزاب في الدفاع عن الدولة الوطنية المصرية، وتعزيز التعددية السياسية، ودعم الاستقرار، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ أسس الديمقراطية ويعزز مكانة مصر.

المستندات المطلوبة مع طلب الترشح لانتخابات مجلس النواب

1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس ٦٤.

2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3- بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلًا أو حزبيًا، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

4- إقرار ذمة مالية لطالب الترشح والزوجه وأولاده القصر.

5 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.

7- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8-شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

9 - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

