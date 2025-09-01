الائتلاف الوطني للأحزاب المصرية يستعد للانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة

عقد الائتلاف الوطني للأحزاب المصرية (الجيل الديمقراطي، مصر القومي، الاتحاد، الإصلاح، النهضة، مصر العربي الاشتراكي، وتحيا مصر) اجتماعه الثالث اليوم بمقر حزب الجيل بالتجمع الأول.

شارك في الاجتماع كل من: ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، وإبراهيم الديب رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، ومايكل رافائيل نائب رئيس حزب مصر القومى، ومحمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد، وخالد عنان الأمين العام لحزب تحيا مصر، وتواصل تليفونيًا د. هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وذلك في إطار استكمال مناقشاته وتنسيق جهوده استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.



الترتيبات المتعلقة بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

ناقش الاجتماع بجدية وعمق الترتيبات المتعلقة بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث اتفق الائتلاف على خوض الانتخابات على مستوى القوائم الأربع المقررة دستوريًا (القاهرة – بحري – الصعيد – شرق وغرب البلاد)، وكذلك على مستوى المقاعد الفردية، من خلال مرشحين يمثلون جميع مكونات الائتلاف بما يضمن تمثيلًا وطنيًا واسعًا ومتوازنًا.

كما أكد الائتلاف على أهمية التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالمواعيد الدستورية المنصوص عليها في المادة (106) من الدستور المصري، والتي تقصر بدء إجراءات انتخاب مجلس النواب الجديد على المدة الزمنية المحددة، أي خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدة المجلس القائم، وذلك حفاظًا على المشروعية الدستورية وضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية.

باب الانضمام سيظل مفتوحًا أمام كافة الأحزاب المصرية

وفي هذا السياق، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية: "إن المشاورات مستمرة مع أحزاب أخرى، وأن باب الانضمام سيظل مفتوحًا أمام كافة الأحزاب المصرية والشخصيات العامة والقيادات المحلية الراغبة في خدمة الوطن".

وأضاف ناجى الشهابي: "إن الهدف المباشر للائتلاف هو خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم موحدة في الدوائر الأربع، بما يحقق المشاركة الحقيقية لجميع الفئات ويعبر عن تطلعات الشعب المصري".

وأوضح أن الائتلاف لا يقتصر على البعد الانتخابي فقط، بل يمثل كذلك إطارًا وطنيًا جامعًا لتوحيد جهود الأحزاب في الدفاع عن الدولة الوطنية المصرية، وتعزيز التعددية السياسية، ودعم الاستقرار، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ أسس الديمقراطية ويعزز مكانة مصر.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الائتلاف الوطني للأحزاب المصرية يجسد روح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويترجم الرغبة الحقيقية في توسيع دائرة المشاركة السياسية، وتمكين الأحزاب من القيام بدورها الوطني في بناء الجمهورية الجديدة.

وقد تقرر أن يُعقد الاجتماع الرابع للائتلاف في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس المقبل، بمقر حزب الجيل الديمقراطي في التجمع الأول.



