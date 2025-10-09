الخميس 09 أكتوبر 2025
90 دقيقة تفصل الجزائر عن الصعود لكأس العالم من بوابة الصومال

الجزائر والصومال
الجزائر والصومال

يخوض المنتخب الجزائري، مساء اليوم، مواجهة حاسمة أمام نظيره الصومالي على ملعب "ميلود هدفي" بمدينة وهران، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يكفيه الفوز لحسم بطاقة التأهّل رسميًا إلى المونديال، ليشارك للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ نسخة البرازيل 2014.

الجزائر ضد الصومال

ويسعى أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إلى تحقيق انتصار يضع حدًا لسنوات الغياب عن العرس العالمي، بعد عدم المشاركة في نسختي روسيا 2018 وقطر 2022، وسط معنويات مرتفعة ودعم جماهيري كبير من أنصار المنتخب الذين يترقبون الاحتفال بالعودة إلى المونديال في مدينة وهران.

وتأتي المباراة في ظروف خاصة، بعدما قرّر الاتحاد الصومالي لكرة القدم استقبال اللقاء في الجزائر لعدم جاهزية ملاعبه، ما يمنح أفضلية إضافية لمحاربي الصحراء الذين يدخلون المواجهة بثقة كبيرة وبأسماء وازنة يقودها القائد رياض محرز والمدافع المخضرم عيسى ماندي.

ويُعدّ المنتخب الجزائري المرشح الأبرز للانتصار بالنظر إلى الفارق الفني والتكتيكي الكبير بين الفريقين، حيث يحتلّ المنتخب الصومالي المركز الأخير في المجموعة السابعة بنقطة واحدة فقط من ثماني مباريات، في حين يتصدر “الخُضر” الترتيب برصيد مريح يجعلهم على بُعد 90 دقيقة من تحقيق حلم الملايين.

وفي حال الفوز، ستكون المباراة الختامية أمام أوغندا بمثابة لقاء احتفالي واستعراضي للاحتفاء بالعودة المنتظرة إلى كأس العالم بعد أكثر من عقد من الزمن

