الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف عن الشكل الجديد لجوائز الأفضل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تصاميم محدثة لكؤوس جديدة متلألئة سيحصل عليها الفائزون في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “الأفضل” 2025، الذي سيقام في السعودية للمرة الأولى.

جوائز الأفضل في آسيا

يقام الحفل في السعودية للمرة الأولى، وتشهد نسخته 29، الخميس المقبل، تقديم جوائز مبهرة بتصاميم جديدة تمنح للفائزين في 20 فئة مختلفة.

وجاء الإعلان عن الهوية البصرية الجديدة للاتحاد الآسيوي مطلع عام 2025، ليشكل اللحظة المثالية لتحديث تصميم كأس الجوائز السنوية للاتحاد، وهو التصميم الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ عام 2007.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أنه تم تصميم الكؤوس الجديدة وصناعتها يدويًا من قبل شركة "توماس لايت" البريطانية الشهيرة، المتخصصة في صياغة الذهب والفضة، والتي تولت أيضًا تصميم النسخة السابقة من الكأس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.