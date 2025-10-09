الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يكشف عن الشكل الجديد لجوائز الأفضل

جوائز الأفضل في آسيا
جوائز الأفضل في آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تصاميم محدثة لكؤوس جديدة متلألئة سيحصل عليها الفائزون في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم “الأفضل” 2025، الذي سيقام في السعودية للمرة الأولى.

جوائز الأفضل في آسيا 

يقام الحفل في السعودية للمرة الأولى، وتشهد نسخته 29، الخميس المقبل، تقديم جوائز مبهرة بتصاميم جديدة تمنح للفائزين في 20 فئة مختلفة.

وجاء الإعلان عن الهوية البصرية الجديدة للاتحاد الآسيوي مطلع عام 2025، ليشكل اللحظة المثالية لتحديث تصميم كأس الجوائز السنوية للاتحاد، وهو التصميم الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ عام 2007.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أنه تم تصميم الكؤوس الجديدة وصناعتها يدويًا من قبل شركة "توماس لايت" البريطانية الشهيرة، المتخصصة في صياغة الذهب والفضة، والتي تولت أيضًا تصميم النسخة السابقة من الكأس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحاد الأسيوي الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي جوائز الأفضل في آسيا حفل توزيع جوائز جوائز الافضل

مواد متعلقة

90 دقيقة تفصل الجزائر عن الصعود لكأس العالم من بوابة الصومال

مصر البهية، فيفا يهنئ الفراعنة بالتأهل إلى كأس العالم 2026

كاف يعلق على تأهل منتخب مصر لمونديال كأس العالم 2026

3 أرقام قياسية لـ حسام حسن بعد تأهل منتخب مصر لكأس العالم

الأكثر قراءة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

شاب يطعن والدته وزوجها بسكين بسبب خلافات مالية في الغربية

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

منسوب بحيرة ناصر مرتفع، خبراء بحوض النيل: السد العالي يستقبل مياه الفيضان من "مروى"

الأحد، فتح باب قبول طلبات راغبي حج القرعة لعام 2026

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يسجل رقمًا قياسيًّا اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الخميس

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

أدعية من الكتاب والسنة لطرد الهموم، حافظ عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب