صراع بين الرأس الأخضر والكاميرون، ترتيب المجموعة الرابعة بعد 9 جولات بتصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، أسدل الستار على منافسات الجولة الـ9 لصالح المجموعة الرابعة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- الرأس الأخضر | 20 نقطة

2- الكاميرون | 19 نقطة

3- ليبيا | 15 نقطة

4- أنجولا | 11 نقطة

5- موريشيوس | 6 نقاط

6- إيسواتيني | 6 نقاط

ويشتعل الصراع في المجموعة الرابعة بين منتخبي الرأس الأخضر والكاميرون على حصد بطاقة التأهل لكأس العالم، قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

