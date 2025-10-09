الخميس 09 أكتوبر 2025
صراع بين الرأس الأخضر والكاميرون، ترتيب المجموعة الرابعة بعد 9 جولات بتصفيات كأس العالم

الكاميرون، فيتو
الكاميرون، فيتو

تصفيات كأس العالم، أسدل الستار على منافسات الجولة الـ9 لصالح المجموعة الرابعة، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- الرأس الأخضر | 20 نقطة

2- الكاميرون | 19 نقطة

3- ليبيا | 15 نقطة

4- أنجولا | 11 نقطة

5- موريشيوس | 6 نقاط

6- إيسواتيني | 6 نقاط

ويشتعل الصراع في المجموعة الرابعة بين منتخبي الرأس الأخضر والكاميرون على حصد بطاقة التأهل لكأس العالم، قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

