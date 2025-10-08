شاهد، رقص محمد صلاح ابتهاجا بالتأهل لـ كأس العالم (فيديو)

دخل محمد صلاح قائد منتخب مصر نجم ليفربول الإنجليزي، في وصلة رقص، داخل غرفة ملابس الفريق بملعب العربي زوالي، ابتهاجا بفوز الفراعنة على جيبوتي، والتأهل رسميا لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وفاز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثية نظيفة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ليحصد رسميا بطاقة التأهل لمونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

أرقام تاريخية لمحمد صلاح قائد منتخب مصر

حقق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، إنجازا تاريخيا بعد تسجيله هدف الفراعنة الثاني في شباك جيبوتي اليوم الأربعاء، في المواجهة المقامة ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بعد أن تسلم تمريرة في الجبهة اليمنى وسدد مباشرة في مرمى جيبوتي.

إنجاز محمد صلاح التاريخي

بهذا الهدف، تصدر صلاح ترتيب هدافي قارة أفريقيا على صعيد تصفيات كأس العالم عبر التاريخ برصيد 20 هدفا متفوقا على الإيفواري ديديه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو والبوركيني مومودني داجانو والجزائري إسلام سليماني، أصحاب الـ 18 هدفا فقط.

كما تصدر محمد صلاح بهذا الهدف صدارة ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم الحالية عن قارة أفريقيا، بعد أن رفع رصيده إلى 8 أهداف، متساويا مع اللاعب الجابوني دينيس بوانجا، ورفع محمد صلاح رصيده إلى 62 هدفا مع منتخب مصر، وهو ثاني هدافي الفراعنة عبر التاريخ خلف حسام حسن الذي يشغل حاليا منصب المدير الفني للمنتخب والذي سجل 69 هدفا.

وأصبح صلاح صاحب الـ 33 عاما على بعد 7 أهداف من حسم لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، كما اقترب الفرعون من نحو دخول قائمة أكثر 10 لاعبين خوضا للمباريات الدولية في تاريخ الفراعنة بعد أن وصل إلى مباراته رقم 108 بفارق لقاء واحد عن ربيع ياسين نجم منتخب مصر السابق.

ويتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ منتخب مصر أحمد حسن عميد لاعبي العالم السابق برصيد 184 مباراة.

