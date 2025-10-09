الخميس 09 أكتوبر 2025
"حماس" تعلن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.


جاء الإعلان بعد مفاوضات مكثفة في شرم الشيخ حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيًّا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".

ودعت الحركة الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق إلى "إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه".

ووجهت حماس تحية لشعب الفلسطيني "الذي سجل مواقف عز وبطولة وشرف لا نظير لها"، مؤكدة أن "تضحيات شعبنا لن تذهب هباء، وأننا سنبقى على العهد، ولن نتخل عن حقوق شعبنا الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير".

مسؤول أمريكي: الحرب في غزة انتهت وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم خطة الانسحاب من غزة‎

نتنياهو يشكر ترامب على جهوده في اتفاق شرم الشيخ ويدعوه لإلقاء خطاب بالكنيست الإسرائيلي