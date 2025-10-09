القناة 12 العبرية: حماس وافقت على الشروط وتوقيع الاتفاق اليوم والبيان الأول السبت أو الأحد

أفادت "القناة 12" العبرية، اليوم الخميس، بأن حركة حماس وافقت على شروط الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وذكرت القناة العبرية أن البيت الأبيض سيعلن ذلك قريبًا.

وقالت "القناة 12" العبرية نقلًا عن مصادر، إن الاتفاق سيوقع اليوم والبيان الأول سيصدر إما السبت وإما الأحد.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاتفاق في غزة يتضمن ضمانات من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا بعدم العودة للحرب ما دام التزم الطرفان بشروطه.

