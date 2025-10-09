الخميس 09 أكتوبر 2025
حماس تسلم قوائم الأسرى الفلسطينيين لإسرائيل بعد إعلان اتفاق غزة

زاهر جبارين ووفد
زاهر جبارين ووفد حماس في شرم الشيخ، فيتو

أعلنت حركة "حماس"، فجر اليوم الخميس، أنها سلمت إسرائيل قوائم الأسرى الفلسطينيين التي تطالب بالإفراج عنهم، وذلك بعد وقت قصير من إعلان التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال زاهر جبارين القيادي في الحركة إنه "في إطار الاتفاق الجاري على وقف إطلاق النار والعدوان على شعبنا في غزة، تؤكد حركة حماس أنها قد سلَّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق".

وأضاف جبارين، الذي يشارك في وفد الحركة المفاوض في مصر، أن حماس “في انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء، تمهيدًا لإعلانها لشعبنا عبر مكتب إعلام الأسرى، فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة”.

وشدد جبارين، على أن "حركة حماس تجدِّد عهدها لأسرانا البواسل ولذويهم بأنهم سيظلون في صميم أولوياتها، ولن يهدأ لها بال حتى ينعم آخر أسير بالحرية".

