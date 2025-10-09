حماس تسلم قوائم الأسرى الفلسطينيين لإسرائيل بعد إعلان اتفاق غزة

أعلنت حركة "حماس"، فجر اليوم الخميس، أنها سلمت إسرائيل قوائم الأسرى الفلسطينيين التي تطالب بالإفراج عنهم، وذلك بعد وقت قصير من إعلان التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال زاهر جبارين القيادي في الحركة إنه "في إطار الاتفاق الجاري على وقف إطلاق النار والعدوان على شعبنا في غزة، تؤكد حركة حماس أنها قد سلَّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق".

وأضاف جبارين، الذي يشارك في وفد الحركة المفاوض في مصر، أن حماس “في انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء، تمهيدًا لإعلانها لشعبنا عبر مكتب إعلام الأسرى، فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة”.

وشدد جبارين، على أن "حركة حماس تجدِّد عهدها لأسرانا البواسل ولذويهم بأنهم سيظلون في صميم أولوياتها، ولن يهدأ لها بال حتى ينعم آخر أسير بالحرية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.