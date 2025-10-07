يتجاوز المليون جنيه، وزير النقل يكرم سائق أتوبيس عثر على مبلغ مالي كبير

كرم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محمود قطب أحمد محمد سائق أتوبيس بشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، والذي يعمل بخط الإسكندرية / مطروح، نظرًا لأمانته في العمل بعد أن عثر على حقيبة بها مبلغ مالي يتعدى المليون جنيه، وجوازات سفر وأوراق ومتعلقات شخصية بالأتوبيس المكلف بالعمل عليه، وذلك بعد إنتهاء رحلته.

وقام السائق بتسليم الحقيبة لمباحث النقل، وتبين أن الشنطة تخص فتاتين أجنبيتين واللائي حضرن إلى المحطة على الفور، وتم تسليمهن الشنطة بمباحث النقل، ورفض السائق الحصول منهما على أي مكافأة، وقدمت الراكبتان الشكر والتحية للسائق ولوزارة النقل على أمانة السائق وسرعة الاستجابة ورد الشنطة.

وخلال فعاليات التكريم أهدى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل شهادة تقدير ومكافأة مالية للسائق تقديرًا لأمانته في العمل، مؤكدًا أن الوزارة ستظل داعمة لكل من يضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والامانة والتفاني والانضباط.

وأشار إلى أنه نموذج مشرف وقدوة لكل العاملين والموظفين في كافة وسائل المواصلات ومواقع العمل بمختلف الهيئات والشركات، لافتا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار نهج الوزارة بإثابة وتكريم المتميزين في جميع قطاعات الوزراة سواء في طوائف التشغيل المختلفة أو في طواقم الإدارة بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة.

