أخبار مصر

وزير النقل يتابع حركة نقل الركاب بالسكك الحديد

قطار
قطار
تابع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حركة نقل الركاب بقطارات السكك الحديدية، اليوم، مشددا على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة.   

وطالب الوزير بضرورة اتباع تعليمات التشغيل وتطبيقها بما يعود بالنفع على الجميع.

تأخيرات قطارات السكك الحديدية على الخطوط

وتوقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية استمرار ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي. 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

من جانبه، تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:  

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات ٢٠ دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط ٩٠ دقيقة.

أسيوط / أسوان ٦٠ دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات ٤٠ دقيقة.

