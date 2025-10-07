السكة الحديد تطلق الرحلة الرابعة والعشرين ضمن مبادرة عودة السودانيين

في إطار الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء من جمهورية السودان وتأمين عودتهم لبلادهم عبر مبادرة الطوعية، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتسيير الرحلة الرابعة والعشرين من القطارات المخصصة لهذه المبادرة، والتي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025 من محطة مصر برمسيس إلي محطة السد العالي بأسوان وبهذه الرحلة يصل إجمالي عدد الأشقاء السودانيين الذين تم نقلهم ضمن هذه المبادرة إلى نحو ٢٢,٨٢٤ راكبًا.



ومن المقرر أن يصل القطار في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.



تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها علي تقديم كافة اوجه الدعم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان أفضل الخدمات المقدمة للأشقاء العائدين إلي دولة السودان الشقيقة.

