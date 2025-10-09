موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تم دراستها والتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة مطلع الأسبوع الحالي.

ومن المتوقع عرض تقرير اللجنة الخاصة علي مجلس النواب قريبا، وسط توقعات بدعوة المجلس للانعقاد الأسبوع المقبل، لحسم التعديلات وسط توقعات بالموافقة النهائية على الاعتراضات وإعادة إرسال مشروع القانون إلي الرئيس مرة أخرى.

وانتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

حسم المادة الخلافية بشأن حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق

وحسمت اللجنة الإشكالية المتعلقة بالمادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة إلى عجز المادة نصها كالتالي: وعلى النيابة أن تستدعي محام وإذا لم يحضر تباشر التحقيق.

وأصبح نص المادة 105 بعد التعديل كالتالي: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

وعلى النيابة أن تستدعي محام وإذا لم يحضر تباشر التحقيق.

وشهد اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب، والمعنية بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، انسحاب 3 نواب هم: مها عبد الناصر، ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وكذلك عبد الحليم علام، نقيب المحامين.

انسحاب من اجتماع لجنة مناقشة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

وجاء انسحاب النواب الثلاثة ونقيب المحامين، بسبب تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل على تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.

الانسحاب بسبب تمسك الحكومة بحق النيابة في التحقيق بدون وجود محامي المتهم

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو اللجنة البرلمانية الخاصة، عقب انسحابها في تصريح خاص لـ"فيتو" أن كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء بهدف تحقيق مزيد من الضمانات.

وزارة العدل تتمسك بتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقالت: فوجئنا بـ وزارة العدل تتقدم بتعديل على المادة 105 مفاده، حق النيابة العامة البدء في التحقيق مع المتهم بدون محام، مؤكدة أن هذه المادة بهذه الصياغة تتعارض مع ما نص عليه الدستور.

وأشارت إلى أنه من تمسك الحكومة بهذا التعديل، قررنا الانسحاب، مؤكدة أن بعض المشاركين في الاجتماع وافقوا على التعديل المقترح من وزارة العدل.

من جانبه أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة البرلمانية الخاصة، أن اللجنة مكونة من 13 عضوا، وافق على المادة وفقا لمقترح وزير العدل 6 أعضاء، بينما رفضها 6 آخرون بينهم النواب المنسحبون الثلاثة، بينما استمر 3 نواب بدون انسحاب وهم: أيمن أبو العلا، محمد عبد العزيز، وأميرة أبو شقة، إلا أن المستشار أحمد سعد الدين، أعلن الموافقة باعتباره الصوت المرجح، كونه رئيس اللجنة.

وأشار النائب أحمد الشرقاوي، إلى أن المادة 105 وفقا للصياغة المقدمة من الحكومة تخالف ما نص عليه الدستور، بأنه لا تحقيق مع متهم بدون محام.

وأوضح النائب، أن الحكومة أكدت أنه من الممكن ألا يوجد محام أثناء عرض المتهم على النيابة العامة، وقد يكون في حلايب وشلاتين، مشيرا إلى أن نقيب المحامين أكد وجود محامي في كل مكان.

وأكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن انسحابه من الاجتماع لذات السبب المتعلق بالمادة 105، والتي تمنح النيابة العامة، وفقا لمقترح وزير العدل، الحق في التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.

مصير مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة اللجنة الخاصة

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اللجنة البرلمانية الخاصة بنظر اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ستقوم بصياغة التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض عقب اجتماعها.

