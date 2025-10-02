وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، تراجعه عن موقفه الذي ذكره في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب أمس، أثناء مناقشة اعتراض الرئيس على 8 مواد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الإجراءات الجنائية

جاء ذلك ردا على سؤال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للوزير، بقوله: "هل ما زلت متمسكا بما ذكرته في اجتماع اللجنة أمس أم تراجعت".

ورد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: نعم تراجعت، مشيرا إلى أن قرار الرئيس بالاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حق دستوري، واختصاص أصيل".

يشار إلى أن وكيل مجلس النواب، كشف أن اللجنة العامة بمجلس النواب، ناقشت مع الحكومة في اجتماع أمس المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.

وأشار إلى أنه تضمن التقرير رفض الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري، عدد من الاعتراضات التي سجلها الرئيس في كتابه الموجه لمجلس النواب الذي تضمن رفض 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه المجلس نهائيًا في أبريل الماضي.

خلال بشأن تحديد المقصود بحالات الخطر

وفي يتعلق باعتراض الرئيس على نص المادة 48 من من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لعدم تحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، مما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، أكد أن الحكومة رفضت مقترحًا مماثلًا، استنادًا إلى أن صياغة المادة التي تأتي اتساقًا مع المادة 58 من الدستور التي استثنت من حرمة المنازل حالات الخطر أو الاستغاثة ولم تحددها.

وقال: كما أن المادة تقابل المادة 45 من القانون القائم التي أوردت حالات الخطر على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستحيل تحديد هذه الحالات في قائمة مغلقة لأن الخطر ظرفي ومتغير.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى موقف وزير العدل الذي أكد استحالة تحديد حالات الخطر على سبيل الحصر، مؤكدا إمكانية إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" على غرار القانون القائم.

إشكالية بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما أكد رفض وزير العدل، اعتراض الرئيس على نص المادة 114 من مشروع القانون، معتبرًا أن بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع القانون كافية مع توضيح وجود صعوبات مالية وتقنية وفنية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة للحبس الاحتياطي.

وأكد تمسك وزير العدل بنص المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما هو دون تعديل، بينما كان وجه الرئيس بتعديل النص الذي يلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

