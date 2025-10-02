لمحاولة توضيح تراجعه، سجال بين رئيس النواب وعدنان فنجري بسبب "الإجراءات الجنائية"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سجالا مع وزير العدل، قبيل رفع الجلسة لأجل غير مسمى، بعد تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

سجال بين وزير العدل ورئيس النواب بسبب الإجراءات الجنائية

جاء ذلك بعدما طالب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الكلمة لتوضيح موقفه من التراجع عن الذي ذكره أمام اللجنة العامة بشأن رفض بعض اعتراضات الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وبدأ وزير العدل كلمته بقول الله تعالى من سورة الأنعام: ""وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ".

اقتصار الحديث على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية

وقال موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: أمس وضعت مبدأ في الجلسة بأن يقتصر الحديث على المواد محل الاعتراض، ثم فاجأتني اليوم بسؤال حول أنني تراجعت عن موقف أمس، وهو ما جعل بعض النواب يفهمها خطأ.

وتابع: سألتني هل تراجعت؟، وفكرت لبرهة ثم تم الرد بنعم، مشيرا إلى أن أعلن تجهيز مذكرة للعرض على مجلس الوزراء، أكد فيها ما قاله أمس في شأن رفض بعض الاعتراضات.

موقف وزير العدل من اعتراض رئيس الجمهورية

وتابع: ما قلته في المذكرة لا يمكن العدول عنه، سبق أن شرحت بأساليب قانونية وتطبيقات لا يمكن العدول عنها لقاضي بعد خمسين عامًا وأزعم أني أملك ناصية القانون الجنائي"،

وتابع: البعض من النواب فهم أن تراجعي معناه أنني أعارض ما جاء في اعتراضات الرئيس في المواد بأكملها.

وأشار إلى موافقته على رأي الرئيس بشأن مادة الإصدار وسريان القانون بعد مدة عام كامل، متابعا: وما قلته بالأمس هو السبب الذي بني عليه اعتراض الرئيس، والمعروض عليكم أن يكون العمل في القانون في أول العام القضائي التالي للنشر، وهو ما أصر عليه حاليًا".

إشكالية بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ليرد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: أقدرك كقاضي جليل، ولكن أمس قلت وبعنف أن البدائل في الحبس الاحتياطي كافية، واليوم في المذكرة قلت غير كافية، وأنا احترم تراجعك عن موقفك.

وقال رئيس النواب: "أرجوك النواب الآن يستمعون، أرجو التركيز، بالأمس قررت صراحة وبعنف أن بدائل الحبس في المشروع كافية، وفي المذكرة خالفت الرأي، رأيك في التراجع خلاص سجلناها".

كما قال المستشار عدنان فنجري: التراجع ليس في كل ما قلته، ليعاود عليه رئيس المجلس عن موقفه بشأن بدائل الحبس الاحتياطي.

وزير العدل أمام جلسة النواب

وأشار وزير العدل، إلى أن ما يتعلق بالأسورة الإلكترونية سبق وعرضه على المجلس، إلا أن مندوب وزارة الداخلية رفض الرد، وكذلك ما يتعلق بالتوقيع صباحا ومساء في مركز الشرطة، قائلا: وجدنا كثير من البدائل وأضفته.

وأكد أن تراجعه عن كفاية بدائل الحبس الاحتياطي، بعد الدراسة وإضافة البدائل للمذكرة التي تم تقديمها.

ثم تدخل رئيس النواب، متسائلا: في اجتماع اللجنة أمس قلت مستحيل حصر تحديد حالات الخطر واليوم تراجعت أيضا؟.

من جانبه أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أنه ليس في مقدور المشرع أن يحصر حالات الخطر، وانتهيت إلى التعديل بنص بأن يترك الأمر للنيابة العامة.

وواصل وزير العدل، حديثه، قائلا: "أنا أصر بالتأكيد على قبول اعتراضات الرئيس، ولكن موقفي ليس تراجع كامل عن الذي ذكرته في اللجنة العامة.

وتابع وزير العدل: قلت أن المادة 105 تجيز التحقيق واستجواب المتهم ومواجهته وشرحت المراحل التي يمر بها مراحل سماع المتهم ثلاث مراحل السؤال ثم الاستجواب ثم المواجهة، ونظرية الضرورة الإجرائية في عدة مواضع.

فيما قاطعه، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أرجو عدم ضرب أمثلة والتطرق لأمور أخرى، تراجعت وسجلنا ذلك، أنت أمس قلت يستحيل حصر حالات الخطر كما جاءت باعتراض رئيس الجمهورية".

وتابع رئيس النواب: "ضربت بإيدك وقلت يستحيل تحديد حالات الخطر"، ليرد وزير العدل، قائلا: "انتهيت لنص مثل الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك ويترك الأمر لقاضي النيابية العامة".

ثم واصل رئيس مجلس النواب، قائلا: النص المقترح يخالف الاعتراض، ما الذي دعاك للتراجع؟، ليعقب وزير العدل: "أنا مصر على التأكيد على اعتراضات رئيس الجمهورية، والأسباب التي بني عليها في مذكرة اليوم تطرقت لعدد من البدائل، بعد البحث والتدقيق حتى لا يفهم ذلك أنه تراجع عن كل الاعتراضات".

وفي النهاية أعلن رئيس مجلس النواب، أن موافقة وزير العدل على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية جاءت على النحو التالي: المادة السادسة إصدار - 105 - 112.

