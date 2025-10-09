بالدموع والطبل والزغاريد، سكان غزة يحتفلون باتفاق وقف الحرب مع إسرائيل (فيديو)

شهدت شوارع غزة فجر اليوم الخميس احتفالات، عقب إعلان التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في القطاع، ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر فرحة سكان غزة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن الرئيس ترامب التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.

احتفالات في قطاع غزة

تعلو أصوات التكبير والتهليل في شوارع غزة...

قلوب الناس ترتجف فرحًا.

زغروده يابشر

لوووووووولي 💃💃💃#وقف_اطلاق_النارpic.twitter.com/0cbaloeGBQ October 8, 2025

وأظهرت فيديوهات أيضًا صحفيين يجوبون شوارع مدينة غزة لإعلام سكانها بنبأ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

الحرب انتهت بغزة رحم الله شهداءكم وعوضكم الله عن كل شي يا ربي لك الحمد ✌️#غزة_تنتصر #غزة_العزة pic.twitter.com/5b7L3nCWdV — بدر الحويان 10 🇯🇴🇯🇴 (@baderalhwayan10) October 9, 2025

وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص غزة، والتي تشمل وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

صحفيون يجوبون شوارع مدينة #غزة لإعلام سكانها بنبأ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار #سوشال_سكاي pic.twitter.com/iPjjqRd7vk — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 9, 2025

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

احتفالات في قطاع غزة

تعلو أصوات التكبير والتهليل في شوارع غزة...

قلوب الناس ترتجف فرحًا.

زغروده يابشر

لوووووووولي 💃💃💃#وقف_اطلاق_النارpic.twitter.com/0cbaloeGBQ — 🌏⚘️🍁وتد🥀🍁🌏 (@Lomy_saroka666) October 8, 2025

وأضاف "هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبًا جدًّا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام".

احتفالات تجوب قطاع غزة بعد التوصل لوقف إطلاق النار. pic.twitter.com/fFAR3egkhI — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) October 8, 2025

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "بعون الله سنعيدهم جميعًا إلى الوطن"، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفًا أنه سيعقد اجتماعًا للحكومة اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.

احتفالات عارمة تجوب قطاع غزة بعد الإقتراب للتوصل لوقف إطلاق النار...#غزة_العزة pic.twitter.com/dnoqw8B3LK — شؤون فلسطينية🇵🇸 (@Palestine48aqsa) October 8, 2025

وأكدت حماس توصلها إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلة إن الاتفاق "يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى".

وأضافت: "ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.