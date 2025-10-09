بالدموع والطبل والزغاريد، سكان غزة يحتفلون باتفاق وقف الحرب مع إسرائيل (فيديو)
شهدت شوارع غزة فجر اليوم الخميس احتفالات، عقب إعلان التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في القطاع، ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر فرحة سكان غزة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن الرئيس ترامب التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.
وأظهرت فيديوهات أيضًا صحفيين يجوبون شوارع مدينة غزة لإعلام سكانها بنبأ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص غزة، والتي تشمل وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".
وأضاف "هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبًا جدًّا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "بعون الله سنعيدهم جميعًا إلى الوطن"، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفًا أنه سيعقد اجتماعًا للحكومة اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.
وأكدت حماس توصلها إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلة إن الاتفاق "يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى".
وأضافت: "ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه".
