الخميس 09 أكتوبر 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر الفلسطينيين من العودة إلى مدينة غزة

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الفلسطينيين من العودة لمدينة غزة التي اجتاحتها القوات الإسرائيلية منذ نحو شهر، مشيرًا إلى أنه ما زال يطوق المدينة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إن "المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطرة".

وأضاف في بيان عبر منصة "إكس": "لا تزال قوات الجيش تطوِّق مدينة غزة حيث تعتبر العودة إليها في غاية الخطورة"، وفق قوله.

وطالب الفلسطينيين في قطاع غزة، بالامتناع عن العودة شمالًا أو الاقتراب إلى مناطق تمركز وعمل قوات الجيش في كل مكان في القطاع.
 

ويأتي ذلك بعد أن أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، الخميس، إلى كافة القوات في قطاع غزة بالاستعداد بقوة دفاعية قوية والتأهب لجميع السيناريوهات، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأصدر زامير توجيهات إلى القوات العاملة في قطاع غزة بالاستعداد لقيادة عملية إعادة الرهائن الذين ستفرج عنهم حركة حماس بموجب الاتفاق، مضيفًا: "سيواصل الجيش العمل لتحقيق أهداف الحرب".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إن "انتشار القوات سيتم وفق توجيهات المستوى السياسي ومراحل الاتفاق، وسيتم بمسؤولية ومع الحفاظ على أمن الجنود".

ومن المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي انسحابه من قطاع غزة إلى الخطوط المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه، مساء اليوم الخميس.

وكان ترامب قد نشر في وقت سابق عبر منصته "تروث سوشيال"، خريطة لخطوط الانسحاب الذي سينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.


وتشمل الخرائط إلى مسافات متفاوتة في عمق أراضي قطاع غزة من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية.

وتظهر الخرائط بقاء الاحتلال على مسافة ما بين 2 إلى 2.5 كيلومتر من الحدود الجنوبية لقطاع غزة، حيث يسيطر الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر.

كما تظهر الخرائط انتشار جيش الاحتلال على عمق 6.5 كيلومتر من الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي عمق 2 كيلومتر في منطقة دير البلح وسط القطاع.

كما سيبقي الجيش على قواته في عمق 1.5 كيلومتر من الحدود الشرقية لمخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، كما سيبقي على قواته في عمق 3 كيلومترات شرق مدينة غزة، وعلى انتشار قواته على عمق 3.5 كيلومتر من الحدود الشمالية لقطاع غزة.

