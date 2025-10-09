الخميس 09 أكتوبر 2025
خارج الحدود

حكومة غزة تدعو الفلسطينيين إلى الحذر من الغدر الإسرائيلي حتى صدور إعلان رسمي

مخيمات اللاجئين في
مخيمات اللاجئين في غزة، فيتو

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بيانًا توجيهيًّا فجر الخميس، بخصوص التنقل والتجول بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في القطاع.


وقال المكتب الحكومي في البيان: "في ضوء ما يتداول حول قرار وقف إطلاق النار، نؤكد على أبناء شعبنا الفلسطيني ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم وتحركاتهم وعدم الاطمئنان التام حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة".

وأهاب في بيانه بجماهير الشعب الفلسطيني عدم التحرك على شارعَي الرشيد وصلاح الدين من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب أو في محيطهما، إلا بعد صدور تعليمات رسمية تضمن سلامة المواطنين، تحسبا لأي خروقات أو أعمال غدر أو استهداف قد يقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي في ساعة الصفر.

وأكد المكتب أن الحفاظ على الأرواح أولوية وطنية ومسؤولية جماعية، وأن وعي الشعب الفلسطيني وحرصه الدائم على التزام التعليمات الرسمية هو صمام الأمان في هذه المرحلة الحساسة.

ومع دخول اليوم الـ734 من الحرب على غزة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء وحركة حماس التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في القطاع.

ونقلت شبكة "أي بي سي" الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الانسحاب الإسرائيلي نحو الخط الفاصل في غزة سيستغرق أقل من 24 ساعة.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقيّم بدء إطلاق المحتجزين في غزة الاثنين المقبل مع احتمال تسريع الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أنه سيعقد اجتماعًا للحكومة اليوم الخميس للتصديق على الاتفاق الذي تم الإعلان عنه، والذي من شأنه أن ينهي الحرب في غزة.

