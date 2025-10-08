الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة فى الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم، اضطراب بملاحة البحر المتوسط وأمطار مسائية على القاهرة الكبرى

تحولات خريفية، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة في الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 22
 

