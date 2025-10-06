وصول بعثة منتخب مصر الثاني إلى المغرب لخوض وديتين (صور)

وصلت بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بالدوحة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام كل من المغرب والبحرين يومي 9 و12 أكتوبر الحالي بالعاصمة المغربية الرباط.

وكان في استقبال البعثة شريف مبروك ممثل السفارة المصرية بالمغرب، فيما حرص السفير أحمد نهاد، سفير مصر لدى المملكة المغربية، على الاتصال بالكابتن حلمي طولان للترحيب بسلامة الوصول.

كما تواجد وفد من الاتحاد المغربي لكرة القدم في المطار لاستقبال البعثة وتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات.

تقام مباراتا منتخب مصر الثاني أمام المغرب والبحرين، في إطار استعداداته لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر في رحلة المغرب، فيتو

قوام بعثة منتخب مصر إلى المغرب

يرأس بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى المغرب، محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري بقيادة حلمي طولان المدير الفني وأحمد حسن مدير الفريق.

وتضم البعثة 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، وزلاكة للإصابة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

يبدأ الفراعنة مشوارهم في بطولة كأس العرب بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025، ثم لقاء منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن تختتم مباريات مصر في دور المجموعات بمواجهة منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.