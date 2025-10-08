منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهة المغرب (صور)

واصل منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة الكابتن حلمي طولان، تدريباته على ملعب نادي الفتح بالعاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لمواجهة نظيره المغربي وديًّا يوم الخميس المقبل، ضمن التحضيرات لنهائيات كأس العرب المقررة في قطر ديسمبر المقبل.

شهد المران تقسيمة بين اللاعبين، وركز طولان على الجوانب الفنية والتكتيكية، مؤكدًا أن اللقاء الودي أمام منتخب المغرب مهم للغاية، خاصة أن المنافس يضم عناصر متميزة من بينها لاعبين محترفين في الدوري المصري مثل أشرف بن شرقي والكارتي.

منتخب مصر يستعد لكأس العرب

تقام مباراتا منتخب مصر الثاني أمام المغرب والبحرين، في إطار استعداداته لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر في رحلة المغرب، فيتو

قوام بعثة منتخب مصر إلى المغرب

يرأس بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى المغرب، محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري بقيادة حلمي طولان المدير الفني وأحمد حسن مدير الفريق.

وتضم البعثة 25 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، وزلاكة للإصابة.

