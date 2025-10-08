وزير الرياضة عن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم: شرفونا وأسعدوا الملايين

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بتأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب فوزه المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من النجم محمد صلاح هدفين، وإبراهيم عادل ليؤكد المنتخب المصري تفوقه وأحقيته في التأهل للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن حضورَه المباراة ومساندته للاعبين من المدرجات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية الداعمة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، معبرًا عن سعادته بنجاح المنتخب في إسعاد الملايين من جماهير الكرة المصرية، مشيرا إلى أن هذا التأهل يُعد خطوة جديدة في مسيرة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية الدولة المصرية وجهود مؤسساتها في تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم المواهب والكوادر الوطنية.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي التهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ولاعبي المنتخب الوطني، وكافة عناصر المنظومة الكروية.

منتخب مصر يتأهل رسميا لنهائيات كأس العالم 2026 بثلاثية أمام جيبوتي

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب مصر وأحرز مصطفى محمد هدفا في الدقيقة السادسة بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمد صلاح، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

إبرتهيم عادل يحتفل بهدف منتخب مصر الأول أمام جيبوتي

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة، عن طريق إبراهيم عادل هدف بعد عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى، قابلها إبراهيم عادل برأسية في شباك جيبوتي.

وفي الدقيقة 14، عزز محمد صلاح تقدم الفراعنة بالهدف الثاني بعد تمريرة بينية انفرد على إثرها محمد صلاح ليسددها من أسفل حارس جيبوتي في الشباك.

بعدها سيطر منتخب مصر على مجريات الأمور، وكاد يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45، بعد عرضية قابلها مصطفى محمد برأسية اصطدمت في القائم وارتدت إلى إبراهيم عادل الذي حاول تسديدها في الشباك لتصطدم في المدافع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بثنائية نظيفة.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم



ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة منتخب مصر وكاد يسجل الهدف الثالث عن طريق مصطفى محمد إلا أن مدافعي جيبوتي أبعدوا الكرة من على خط المرمى.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

بعدها أجرى حسام حسن عدة تبديلات لتنشيط صفوف الفراعنة، بالدفع بكل من مصطفى شوبير ومهند لاشين وأحمد نبيل كوكا بدلا من محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد حمدي.

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وفي الدقيقة 83، أحرز محمد صلاح نجم منتخب مصر، الهدف الثالث للفراعنة بعد تمريرة بينية مميزة من مروان عطية وضعها محمد صلاح “لوب” من فوق الحارس بشكل رائع، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

دخل منتخب مصر مباراته أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سيد زيزو، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد

مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

وتواجد على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل

منتخب مصر يتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026

بتلك النتيجة يتأهل منتخب مصر إلى نهائيات مونديال 2026، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا صاحب المركز الثاني قبل جولة الختام.

