خريف بطعم الشتاء، انخفاض كبير بدرجات الحرارة، أمطار على الوجه البحري، ارتفاع الأمواج بشواطئ البحر المتوسط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بدء انخفاض درجات الحرارة انخفاضُا طفيفُا بدءُا من غد الخميس، لتكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية من 26 إلى 27 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحري 28 إلى 29 درجة مئوية، جنوب البلاد من 30 إلى 35 درجة مئوية.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء حيث يسود طقس خريفي معتدل حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة ليلًا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.



اضطراب ملاحة شواطىء البحر المتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل "مطروح، العلمين، الاسكندرية، البحيرة،كفر الشيخ،دمياط،بورسعيد" ، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.



درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسكندرية:درجة الحرارة: 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 28

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 26

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 33

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسوان: درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 38

