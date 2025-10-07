الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس غدا، فرص ضعيفة لسقوط أمطار ليلية بالقاهرة الكبرى

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط  أمطار  خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى  وذلك على فترات متقطعة.

 

أمطار وسحب منخفضة ورياح، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تحولات خريفية، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية  على مناطق من شمال الصعيد  على القاهرة الكبرى وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية من الرابعة فجرا وتنتهى  الثامنة صباحا.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاربعاء حيث يسود طقس خريفى معتدل حار   نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 22
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس غدا الأربعاء حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الاربعاء درجات الحرارة

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

ارتفاع الأمواج يصل لـ 3.5 متر، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن 7 سواحل بحرية

احذروا الطقس ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تفاصيل طقس اليوم، وداعا لحر الصعيد، شمس ونسمات خريفية بالقاهرة، أمطار على هذه المناطق، واضطراب الملاحة بـ 7 شواطئ

خريفي بامتياز، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

بعد توجيهات السيسي، التعليم تكشف تفاصيل حافز الـ1000 جنيه للمعلمين وموعد الصرف

كل ما تريد معرفته عن الدنماركي جيس ثورب المرشح لتدريب الأهلي

في الهواء الطلق تحت حماية قوات مصر، لقاء مع خليل الحية بشوارع شرم الشيخ (فيديو)

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

حماس: مغادرة قيادات الحركة من القطاع مرفوض وتسليم السلاح بشروط

حارس بيراميدز يقترب من العودة لمنتخب مصر الأول قبل أمم إفريقيا

اسم كبير، شوبير يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع المدير الفني الجديد وموعد الإعلان عنه

الخطيب يدرس ترشيحات المدير الفني الجديد للأهلي والإعلان خلال ساعات

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحور العين في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث فى القريب

هل تؤثر كثرة المساجد في الحي الواحد على قدسيتها؟ الإفتاء تُجيب

الظهور الأخير لأحمد عمر هاشم قبل وفاته، "في محراب الدعوة حتى النهاية" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads