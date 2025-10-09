مخاطر النوم المتقطع على القلب والوزن وعلاقته بالسكتات الدماغية

مخاطر النوم المتقطع، النوم المتقطع من الأمور التي يعاني منها العديد من الأشخاص خاصة الأمهات اللاتي لديهن أطفال حديثي الولادة، وللأسف النوم المتقطع يؤثر بشكل سلبي في الصحة بشكل عام.

ومخاطر النوم المتقطع، لا تقتصر على الكسل والخمول وعدم التركيز طوال اليوم فقط، بل يسبب ضعف المناعة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكر.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن النوم المتقطع من أكثر المشكلات شيوعًا التي تؤثر في جودة حياة الإنسان وصحته العامة دون أن ينتبه الكثيرون إلى خطورتها، فالنوم ليس مجرد فترة راحة، بل هو عملية حيوية ضرورية لإصلاح أنسجة الجسم وتجديد الطاقة وتنظيم الهرمونات ودعم وظائف الدماغ، وعندما يصبح النوم غير متصل أو متقطع، تبدأ سلسلة من الأضرار الجسدية والنفسية التي قد تتفاقم مع مرور الوقت.

مخاطر النوم المتقطع

مخاطر النوم المتقطع على الصحة

وأضافت مرام، أن من مخاطر النوم المتقطع على الصحة:

1. اضطراب وظائف الدماغ والتركيز

النوم المتقطع يؤدي إلى قلة فترات النوم العميق، وهي المراحل التي يعاد فيها تنظيم الذاكرة وتحسين التركيز والانتباه، وعندما لا يحصل الدماغ على قسط كاف من الراحة المتواصلة، يضعف الأداء الذهني، ويصبح الشخص أكثر عرضة للنسيان وصعوبة اتخاذ القرارات، كما يشعر كثيرون بالشرود الذهني أثناء العمل أو الدراسة نتيجة ضعف التواصل بين خلايا الدماغ أثناء الحرمان من النوم الكافي.

2. ضعف المناعة وزيادة قابلية الإصابة بالأمراض

النوم المتواصل العميق يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء والبروتينات الدفاعية (السيتوكينات) التي تهاجم الفيروسات والبكتيريا، وعندما يكون النوم متقطع، تنخفض قدرة الجهاز المناعي على أداء مهامه بكفاءة، مما يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والالتهابات المزمنة وأمراض المناعة الذاتية.

3. اضطراب الهرمونات وزيادة الوزن

من أبرز مخاطر النوم المتقطع أنه يخل بتوازن الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع مثل اللبتين والغريلين، فيشعر الشخص بالجوع المستمر والرغبة في تناول السكريات والأطعمة الدسمة، كما يزداد إفراز هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) الذي يسبب تخزين الدهون، خصوصا في منطقة البطن، ما يؤدي مع الوقت إلى زيادة الوزن والسمنة.

4. ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نوم متقطع لفترات طويلة لديهم معدل أعلى من ارتفاع ضغط الدم واضطرابات نبض القلب، والسبب أن النوم غير المنتظم يمنع الأوعية الدموية من الاسترخاء الكافي، مما يؤدي إلى تصلبها بمرور الوقت، كما أن اضطراب النوم يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

5. التقلبات المزاجية والاضطرابات النفسية

قلة النوم المتواصل تؤثر سلبا على الناقلات العصبية المسؤولة عن السعادة مثل السيروتونين والدوبامين، لذلك يشعر الشخص العصبي أو قليل النوم بالقلق الدائم، والتوتر، ونوبات الغضب دون سبب واضح، ومع استمرار الحالة، يمكن أن تتطور الأعراض إلى اكتئاب مزمن أو قلق عام أو حتى نوبات هلع.

6. ضعف أداء الجهاز العصبي وردود الفعل

النوم المتقطع يبطئ الاستجابة العصبية ويضعف التنسيق بين الدماغ والعضلات، وهذا يفسر سبب زيادة حوادث السير أو العمل لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أو نوم غير منتظم، لأنهم يكونون أقل يقظة وأبطأ في الاستجابة للمؤثرات الخارجية.

7. تأثير سلبي على البشرة والمظهر

النوم المتقطع ينعكس مباشرة على مظهر الجلد، إذ يقل إفراز الكولاجين أثناء الليل، وهو البروتين المسؤول عن نضارة البشرة، ونتيجة لذلك تظهر الهالات السوداء، والانتفاخات أسفل العينين، وشحوب الوجه، كما تتسارع علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد وفقدان مرونة الجلد.

8. التأثير على الأداء الجنسي والخصوبة

قلة النوم المتواصل تؤدي إلى انخفاض إفراز هرمون التستوستيرون لدى الرجال والإستروجين لدى النساء، ما يضعف الرغبة الجنسية ويؤثر على الخصوبة، كما يؤدي الإرهاق المزمن الناتج عن النوم المتقطع إلى فتور العلاقة الزوجية بسبب التعب النفسي والجسدي.

9. زيادة خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر

أثبتت الأبحاث أن النوم المتقطع يقلل من قدرة الدماغ على التخلص من البروتينات السامة المرتبطة بمرض ألزهايمر، ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى تراجع القدرات الإدراكية وفقدان الذاكرة وصعوبة التركيز في سن مبكرة.

10. اضطراب الساعة البيولوجية للجسم

النوم غير المنتظم يجعل الساعة الداخلية للجسم غير متزامنة مع البيئة الخارجية، مما يسبب اضطراب في إفراز الهرمونات وتنظيم درجة الحرارة والطاقة، ويشعر الشخص حينها بتعب دائم حتى بعد ساعات نوم طويلة، لأنه لا يدخل في مراحل النوم الصحي المتكاملة.

نصائح تجنبك النوم المتقطع

وتابعت، لتحسين جودة النوم وتجنب النوم المتقطع، يحب اتباع بعض النصائح، منها:-

الالتزام بموعد نوم واستيقاظ ثابت يوميا.

تجنب المنبهات مثل القهوة والشاي قبل النوم بـ4 ساعات على الأقل.

تقليل استخدام الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية في الليل.

تهيئة غرفة نوم مريحة وهادئة ومظلمة.

ممارسة التأمل أو التنفس العميق قبل النوم لتهدئة الأعصاب.

عدم تناول وجبات ثقيلة قبل النوم.

مراجعة الطبيب في حال استمرار اضطرابات النوم لأكثر من أسبوعين.

