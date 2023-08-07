أسباب الأرق والنوم المتقطع، أبرزها الضغوط النفسية

أسباب الأرق والنوم المتقطع، عديدة، وتختلف من شخص لآخر، حسب طبيعة حياته، وما يمر به من ضغوط ومشاكل وتفاصيل للحياة، وإن كانت أسباب الأرق والنوم المتقطع يمكن حصرها، في عدة نقاط أساسية، ولعلاج الأرق والنوم المتقطع، لابد من التعرف على أسباب الأرق والنوم المتقطع.

أسباب الأرق والنوم المتقطع

الأرق وقلة النوم

والأرق هو اضطراب في النوم، يجعل صاحبه غير قادر على النوم بعمق ولعدة ساعات متواصلة، مما يترك أثره على صاحبه خلال يومه، فقد يؤدي إلى النعاس المفرط أثناء النهار، وزيادة خطر وقوع حوادث السيارات، والعديد من الآثار الصحية السلبية.

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أوضح الدكتور أحمد فهمي استشاري الطب النفسي، أن أسباب الأرق والنوم المتقطع، بعضها شائعا؛ مثل الإجهاد، وعدم انتظام مواعيد النوم، وعادات النوم السيئة، واضطرابات الصحة العقلية، والأمراض الجسدية والألم، والأدوية، والمشاكل العصبية.

وأضاف الدكتور أحمد، أنه ليس كل الأرق هو نفسه، فيمكن لكل شخص تجربة الحالة بطرق مختلفة، كما يمكن أن تختلف كيفية تأثر الشخص بالأرق بشكل كبير بناءً على سببه وشدته وكيفية تأثره بالظروف الصحية الأساسية.



وبشكل عام، يمكننا جمع أسباب الأرق والنوم المتقطع، في السطور التالية.

الضغط

يمكن أن يثير الإجهاد رد فعل عميقًا في الجسم يشكل تحديًا للنوم الجيد.

يمكن أن يكون الأرق، استجابة لما يمر به الشخص من ضغط، سواء كان هذا الضغط، من العمل او المدرسة أو العلاقات الاجتماعية، أو التعرض للمواقف المؤلمة، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة.

ويمكن أن يكون للضغط النفسي نفس التأثير. قد تصبح عدم القدرة على النوم في حد ذاتها مصدرًا للتوتر، مما يزيد من صعوبة كسر دائرة التوتر والأرق.

جداول النوم غير المنتظمة

في الطبيعي، تعمل الساعة الداخلية للجسم، والمعروفة بإيقاعها اليومي، وفقا للنظام الحياتي المتبع، فتجد نفسك تستيقظ في نفس التوقيت الذي اعتدت عليه، حتى دون أن يعمل المنبه، وتبدأ في الشعور بالنعاس الشديد، في نفس التوقيت، ولكن هذا مع انتظام جدول نومك، فتكون ساعتك البيولوجية منضبطة.

لكن مع عدم انتظام جدول النوم، ومع اختلال إيقاعك اليومي، وتغير ساعات نومك، تختل الساعة البيولوجية الداخلية، وتبدأ في المعاناة من الأرق والنوم المتقطع.

أسلوب الحياة

يمكن للعادات الروتينية غير الصحية المتعلقة بنمط الحياة والطعام والشراب أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالأرق، ويمكن أن تؤدي خيارات نمط الحياة المختلفة إلى حدوث مشكلات في النوم

فتحفيز الدماغ حتى وقت متأخر من المساء، مثل العمل لوقت متأخر أو ممارسة ألعاب الفيديو أو استخدام الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

القيلولة في وقت متأخر من بعد الظهر يمكن أن تلغي توقيت نومك وتجعل من الصعب عليك النوم في الليل.

يمكن أن يؤدي النوم لاحقًا للتعويض عن قلة النوم إلى إرباك الساعة الداخلية لجسمك ويجعل من الصعب إنشاء جدول نوم صحي.

يمكن أن يؤدي استخدام سريرك في الأنشطة بجانب النوم إلى إنشاء ارتباطات عقلية بين سريرك واليقظة.

تناول الوجبات الثقيلة والأطعمة الغنية بالتوابل أمرًا صعبًا على عملية الهضم لديك ولديه القدرة على التسبب في مشاكل النوم عند تناولها في وقت لاحق من المساء.

الكافيين من المنبهات التي يمكن أن تؤثر على نومك مما يجعل من الصعب النوم وربما يتسبب في الأرق عند تناول أي مشروبات غنية بالكافيين في فترة ما بعد الظهر والمساء. النيكوتين منبهات أخرى يمكن أن تؤثر سلبًا على النوم.

اضطرابات الصحة العقلية

غالبًا ما تؤدي حالات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب إلى مشاكل في النوم. وتشير التقديرات إلى أن 40٪ من المصابين بالأرق لديهم اضطراب في الصحة العقلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الأرق وقلة النوم إلى تفاقم الحالة العقلية، مما يخلق سلسلة معقدة من الأسباب والنتائج للأرق.

تشير الدراسات إلى أن الأرق يؤدي إلى تفاقم أعراض اضطراب المزاج والقلق بل ويزيد من خطر الانتحار لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

الأرق ومشاكل النوم

المرض الجسدي والألم

يمكن لأي حالة مرضية، تسبب الألم أن تسبب الأرق والنوم المتقطع، مما يزيد من التوتر ومشاكل النوم.

يمكن أن تكون المضاعفات الصحية المتعلقة بمرض السكري من النوع الثاني جزءًا من السبب الكامن وراء الأرق.

يمكن أن يؤدي الألم الناتج عن اعتلال الأعصاب المحيطية، والحاجة المتكررة إلى الترطيب والتبول، والتغيرات السريعة في نسبة السكر في الدم إلى مقاطعة النوم.

قد تشكل أنواع أخرى من الأمراض الجسدية أو الآلام مثل ما بعد الجراحة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الجهاز التنفسي أو العصبي، تحديات في النوم يمكن أن تؤدي إلى أرق قصير المدى أو مزمن.