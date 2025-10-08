الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وفد قيادي من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يصل إلى شرم الشيخ

الجبهة الشعبية لتحرير
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فيتو

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، إن وفدا قياديا من الجبهة يصل إلى شرم الشيخ.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضافت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نؤكد أهمية التعاون مع الوسطاء لوقف العدوان على غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أن وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة بمفاوضات وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى.   

 

انطلاق الجلسات المسائية للقاءات غزة في شرم الشيخ وسط أجواء إيجابية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الجلسات المسائية الخاصة بلقاءات غزة ستنطلق بعد قليل في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود من الفصائل الفلسطينية وعدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين، لمواصلة النقاش حول الترتيبات النهائية للاتفاق المرتقب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

مطالب بضمانات أمنية ومنع تكرار العدوان

وأوضحت المصادر أن حماس طالبت بضمانات أمنية واضحة تضمن عدم استئناف العدوان على غزة مجددًا بعد توقيع الاتفاق، مشددة على ضرورة وجود آلية مراقبة دولية تتابع تنفيذ الالتزامات من الجانبين.\

 

مناقشة المساعدات الإنسانية وآليات الإغاثة

كما ناقش المشاركون آلية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وآمن، مع التركيز على تسهيل حركة الإمدادات الغذائية والطبية والوقود، وإعادة تشغيل المعابر الحيوية تحت إشراف مشترك.

 

أجواء إيجابية وتفاؤل حذر

وأكدت القاهرة الإخبارية أن أجواء اللقاءات في شرم الشيخ تسودها روح إيجابية وتقدّم ملموس في النقاط الخلافية، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الساعات أو الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعلان رسمي برعاية مصرية ودعم دولي.

