وزير الخارجية الأمريكي: تقدم جيد في محادثات شرم الشيخ بشأن غزة

روبيو، فيتو
روبيو، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء اليوم الأربعاء، إن هناك تقدما جيدا في المحادثات الجارية في مصر بشأن قطاع غزة.

وبحسب «فوكس نيوز»، قال وزير الخارجية الأمريكي: الأحداث تتطور كل ساعة ويمكن أن أتوجه للمنطقة قريبا.

تقدم في مفاوضات غزة

أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، بأن هناك تقدما في المفاوضات بشأن اتفاق غزة وحالة من التفاؤل الحذر.

وأضاف موقع «أكسيوس» نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: "هناك تقدم جيد في المحادثات ويمكن التوصل إلى اتفاق خلال أيام".

 

إسرائيل ستوّقع على المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال 48 ساعة

في سياق متصل، أفادت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستوّقع على المرحلة الأولى من صفقة غزة خلال يومين.

وزعمت القناة 14 العبرية: "إسرائيل لن تفرج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات بموجب الصفقة.. إسرائيل ستبقى عند "الخط الأصفر" الذي يشكل حدًا لإنشاء المنطقة العازلة".

وتابعت القناة 14 الإسرائيلية: "نزع سلاح حماس سيناقش في مرحلة لاحقة.. هذه العملية نزع ستحدث شاءت الحركة أم رفضت"، وذلك على حد تعبيرها.

