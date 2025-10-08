ترامب: سأزور مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع حركة حماس تسير بشكل جيد للغاية، مشيرًا إلى أن الاتفاق المتعلق بقطاع غزة أصبح أقرب من أي وقت مضى.

ترامب: نقترب من اتفاق غزة

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين، أن الجهود الأمريكية والإقليمية المشتركة تقترب من تحقيق اختراق كبير يمكن أن يُنهي مرحلة طويلة من الصراع والمعاناة في غزة.

زيارة محتملة إلى مصر الأحد

وكشف الرئيس الأمريكي عن أنه قد يزور مصر يوم الأحد المقبل، في خطوة قال إنها "مرتبطة بالتطورات الإيجابية في ملف غزة"، دون أن يوضح ما إذا كانت الزيارة للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق أو لمباحثات سياسية مع القيادة المصرية.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا أساسيًا ومحوريًا في الوساطة، مؤكدًا أن واشنطن "تقدّر بشدة الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

