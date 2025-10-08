الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: سأزور مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع حركة حماس تسير بشكل جيد للغاية، مشيرًا إلى أن الاتفاق المتعلق بقطاع غزة أصبح أقرب من أي وقت مضى.

 

ترامب: نقترب من اتفاق غزة

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين، أن الجهود الأمريكية والإقليمية المشتركة تقترب من تحقيق اختراق كبير يمكن أن يُنهي مرحلة طويلة من الصراع والمعاناة في غزة.

 

زيارة محتملة إلى مصر الأحد

وكشف الرئيس الأمريكي عن أنه قد يزور مصر يوم الأحد المقبل، في خطوة قال إنها "مرتبطة بالتطورات الإيجابية في ملف غزة"، دون أن يوضح ما إذا كانت الزيارة للمشاركة في مراسم توقيع الاتفاق أو لمباحثات سياسية مع القيادة المصرية.
وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا أساسيًا ومحوريًا في الوساطة، مؤكدًا أن واشنطن "تقدّر بشدة الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب حماس غزة مفاوضات غزة الرئيس الأمريكى مصر مفاوضات شرم الشيخ اتفاق غزة

مواد متعلقة

إعلام عبري: نتنياهو يوجه وفد التفاوض بعدم إدخال أي تعديلات على خطة ترامب

إعلام عبري: حضور ترامب توقيع اتفاق غزة في مصر يمنح الحدث بعدًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا

الأكثر قراءة

إحالة رئيس حي شرق الإسكندرية إلى الجنايات

السعودية تفوز على إندونيسيا 2/3 بالملحق الآسيوي المؤهل للمونديال

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي الأقصر الغربي لـ 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين

حالة الطقس غدا الخميس، توقعات بسقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

بعد تأهل مصر، موعد قرعة كأس العالم 2026

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري بالتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام لا يبدأ بالعدوان ويحفظ حق الإنسان في الدفاع عن وطنه

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم، وما سر تأنيثه؟

هل يجوز دخول الحمام وشنطة المعتمر فيها مصحف؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads