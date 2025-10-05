الأحد 05 أكتوبر 2025
رفع الأثقال، موعد ظهور سارة سمير في بطولة العالم بالصين

سارة سمير، فيتو

رفع الأثقال، تستعد سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، لخوض منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، المقامة حاليا في الصين بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

ومن المقرر أن تخوض سارة سمير منافسات وزن 77 كجم يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 أكتوبر.

وتأتي مواعيد منافسات اللاعبين المصريين في بطولة العالم لرفع الأثقال كالتالي:

عبد الرحمن يونس (79 كجم) - الإثنين 6 أكتوبر
سارة سمير (77 كجم) - الأربعاء 8 أكتوبر
رحمة أحمد (86 كجم) - الخميس 9 أكتوبر
كريم كحلة (94 كجم) - الخميس 9 أكتوبر

وأنهى السيد علي لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، مشاركته في منافسات بطولة العالم للكبار. 

واحتل السيد علي المركز السادس في الترتيب العام لمنافسات وزن 60 كجم.

ورفع السيد علي وزن 124 كجم في الخظف، و154 في النتر والكلين، بإجمالي 278 كجم، جاء بهم في المركز السادس للترتيب العام.

وفشل السيد علي في رفع ثقل قدره 126 كجم في الخطف، و162 كجم في النتر والكلين.

ويشارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، بفريق يضم 5 لاعبين وهم:

السيد علي عطية (60 كجم)
عبد الرحمن يونس (79 كجم)
سارة سمير (77 كجم)
رحمة أحمد (86 كجم)
كريم كحلة (94 كجم)

