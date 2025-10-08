رفع الأثقال، سارة سمير تخوض منافسات وزن 77 كجم ببطولة العالم اليوم

رفع الأثقال، تستعد سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، لخوض منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، المقامة حاليا في الصين بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

ومن المقرر أن تخوض سارة سمير منافسات وزن 77 كجم اليوم الأربعاء، وتنطلق الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتأتي مواعيد منافسات اللاعبين المصريين في بطولة العالم لرفع الأثقال كالتالي:

سارة سمير (77 كجم) - الأربعاء 8 أكتوبر

رحمة أحمد (86 كجم) - الخميس 9 أكتوبر

كريم كحلة (94 كجم) - الخميس 9 أكتوبر

ويشارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، بفريق يضم 5 لاعبين وهم:

السيد علي عطية (60 كجم)

عبد الرحمن يونس (79 كجم)

سارة سمير (77 كجم)

رحمة أحمد (86 كجم)

كريم كحلة (94 كجم)

