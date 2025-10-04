السبت 04 أكتوبر 2025
رفع الأثقال، موعد منافسات اللاعبين المصريين في بطولة العالم

منتخب مصر لرفع الأثقال،
منتخب مصر لرفع الأثقال، فيتو

رفع الأثقال، يستعد 4 لاعبين من منتخب مصر لرفع الأثقال بقوة للمشاركة في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، المقامة حاليا في الصين بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وتأتي مواعيد منافسات اللاعبين المصريين في بطولة العالم لرفع الأثقال كالتالي:

عبد الرحمن يونس (79 كجم) - الإثنين 6 أكتوبر
سارة سمير (77 كجم) - الأربعاء 8 أكتوبر
رحمة أحمد (86 كجم) - الخميس 9 أكتوبر
كريم كحلة (94 كجم) - الخميس 9 أكتوبر

وأنهى السيد علي لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، مشاركته في منافسات بطولة العالم للكبار. 

واحتل السيد علي المركز السادس في الترتيب العام لمنافسات وزن 60 كجم.

ورفع السيد علي وزن 124 كجم في الخظف، و154 في النتر والكلين، بإجمالي 278 كجم، جاء بهم في المركز السادس للترتيب العام.

وفشل السيد علي في رفع ثقل قدره 126 كجم في الخطف، و162 كجم في النتر والكلين.

ويشارك منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال، بفريق يضم 5 لاعبين وهم:

السيد علي عطية (60 كجم)
عبد الرحمن يونس (79 كجم)
سارة سمير (77 كجم)
رحمة أحمد (86 كجم)
كريم كحلة (94 كجم)

