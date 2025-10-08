الأربعاء 08 أكتوبر 2025
جماهير الإسماعيلي تطالب برحيل رئيس مجلس الإدارة (فيديو وصور)

أعضاء الجمعية العمومية
أجرت "فيتو" بثًا مباشرًا من أمام النادي الإسماعيلي، وتحديدًا من منطقة الملاعب المفتوحة، لنقل الأحداث التي جرت أمام النادي الإسماعيلي، والتي تشير إلى رفض جماهير ومحبي النادي وأعضاء الجمعية العمومية لبقاء رئيس مجلس الإدارة.

محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال إنشاء طريق الحمادات - السحارة (فيديو)

الإسماعيلية للفنون الشعبية تشارك بمعرض الزمالك الأول للكتاب غدا

 

النديد ببقاء نصر أبو الحسن

وعبر العشرات من أعضاء الجمعية العمومية الذين جاءوا من مختلف أنحاء المحافظة رفضهم التام، لوضع النادي منددين ببقاء نصر أبو الحسن فى منصبه كرئيس للنادي الإسماعيلي.

وذلك بعد الخسائر المتلاحقة للفريق الأول لكرة القدم مرددين الشعارات الرافضة لبقائه.  



عدم اكتمال الجمعية العمومية 

ومن جهة أخرى، أعلن نادي الإسماعيلي عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية، التي عُقدت اليوم الأربعاء بمقر النادي، والخاصة بسحب الثقة من مجلس إدارة النادي. 

وشهدت الجمعية حضور 1425 عضوًا من أصل 6004 أعضاء يحق لهم الحضور، في حين يتطلب اكتمال النصاب القانوني حضور 3003 أعضاء على الأقل، وهو ما لم يتحقق، لتستمر بذلك مجلس الإدارة الحالي في مهامه حتى نهاية مدته، مع اعتماد الميزانية والحساب الختامي للنادي. 

 

كما سبق أن أعلن النادي عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية الخاصة بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي، والتي عُقدت يوم الاثنين الماضي بمقر الإسماعيلي، حيث حضر 630 عضوًا فقط من أصل 6042 عضوًا يحق لهم الحضور، بينما يشترط القانون حضور 1000 عضو على الأقل لاكتمال النصاب. 

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي على حسابه بموقع "إكس"، أن الاجتماع الخاص بتعديل اللائحة جاء وفقًا لتعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025. 

مشيرًا إلى أنه "طبقًا لنص المادة 8 الفقرة الثانية من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025، يتم العمل بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له".

