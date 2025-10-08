الإسماعيلية للفنون الشعبية تشارك بمعرض الزمالك الأول للكتاب غدا

تشارك فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية ضمن فعاليات معرض الزمالك الأول للكتاب الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويأتي ذلك في إطار تقديم برنامج للغناء الشعبي الممثل لمختلف التنويعات الثقافية المصرية؛ في تمام السابعة من مساء غدا الخميس ٩ أكتوبر الجاري، بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك.

معرض الزمالك الأول للكتاب

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قد افتتح فعاليات الدورة الأولى من معرض الزمالك الأول للكتاب، حيث وجّه بتفعيل خصم 50% على جميع إصدارات وزارة الثقافة لطلاب المدارس والجامعات، تشجيعًا على القراءة والاطلاع، ومساهمةً في تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان.

ويشارك في المعرض مجموعة من دور النشر المصرية إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، ويتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا يشمل ندوات ثقافية وأمسيات فنية، بالإضافة إلى أنشطة خاصة بالأطفال، بما يعكس حرص الدولة على دعم التنوير وتعزيز دور الثقافة في المجتمع.

ويأتي المعرض – الذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري – بمشاركة عدد من قطاعات وهيئات وزارة الثقافة، منها: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، أكاديمية الفنون، ودار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب مشاركة عدد من دور النشر الخاصة، وذلك في إطار احتفالات الدولة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

