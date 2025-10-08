الأربعاء 08 أكتوبر 2025
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية وقوع حادث سير مروع، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد.

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

 

تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي بطريق بلبيس – أبو حماد أمام المعهد العالي

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول المصابين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.
وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة ربع نقل بجرار زراعي بطريق بلبيس – أبو حماد، أمام المعهد العالي، مما أسفر عن إصابة 7 من مستقلي السيارة.

 

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

 

حوادث الطرق أكثر الحوادث التي يشهدها العالم بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

 

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها: عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

إصابة 7 اشخاص في حادث مرورى بالشرقية

