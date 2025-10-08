وزير المالية: حجم الإنفاق الحالي على قطاعي الصحة والتعليم غير كافٍ

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تدرك أن حجم الإنفاق الحالي على قطاعي الصحة والتعليم ما زال غير كافٍ مقارنة بحجم الاحتياجات الفعلية، موضحًا أن محدودية الإيرادات تمثل التحدي الأكبر أمام زيادة الإنفاق، إلا أن الوزارة تعمل على إتاحة مخصصات أكبر لتلك القطاعات باعتبارها أولوية قصوى.

وأشار كجوك، خلال حوار مفتوح عقد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن هناك رغبة قوية في توجيه إنفاق أكبر نحو تحسين خدمات الصحة والتعليم، على أن يتم ذلك من خلال برامج عملية تضمن وصول المخصصات بشكل مباشر وفعّال إلى المواطنين.



لأول مرة تمويل برنامج جيد جدًا لرد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة

وفي سياق آخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه تم لأول مرة تمويل برنامج جيد جدًا لرد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة بقيمة ٤٥ مليار جنيه لتحفيز الصادرات، مع إتاحة موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري بشكل استثنائي هذا العام، وقد بدأنا سداد ٥٠٪ نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة، وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى المالية والتأمينات وقطاع الطاقة.

قال كجوك: نعمل سويًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فى مختلف الملفات المحفزة للاستثمار والتجارة الخارجية بما في ذلك استهداف تعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة واستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال هذا العام، أخذًا في الاعتبار أن الموازنة ستتحمل عن مجتمع الأعمال فارق المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل بشكل مستدام.

تسجيل نمو للاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪

أكد كجوك أن القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي، وقادر على التطور، والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا، قائلًا: «إننا نفخر بالأداء القوي للقطاع الخاص فى مصر، وتسجيل نمو للاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪، شكرًا للقطاع الخاص.. شفنا ثقتكم الكبيرة فى النتائج الاقتصادية والمالية العام الماضي».

إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية آخر الشهر

أضاف أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية آخر أكتوبر الجاري، وطرحها للحوار المجتمعي فى نوفمبر المقبل، وسنركز على شركائنا الممولين الحاليين بمجموعة من الإجراءات المحفزة فى إطار مسار الثقة واليقين الضريبي، مؤكدًا أننا نعمل على إصلاحات مهمة لخفض الأعباء والالتزامات الضريبية، وتحسين جودة الخدمات بهدف مساندة الممولين، وتعميق الثقة.

إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة

أشار إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير المزيد من السيولة، وسيتم أيضًا تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة؛ لتحقيق طفرة فى تيسير وتسريع الإجراءات لصالح الممولين، لافتًا إلى أننا سددنا نحو ٧ مليارات جنيه «ضريبة قيمة مضافة» لشركائنا، تمثل ٣ أضعاف ما كان يتم رده سنويًا.

أوضح كجوك أنه سيتم الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية فى إتاحة حوافز وتيسيرات للمستثمرين، وإصدار دليل مبسط وشارح وداعم للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة لدفع نمو وتنافسية الصادرات الخدمية، مشيرًا إلى أننا نستهدف المتابعة والتفعيل الكامل للنظام الضريبي المبسط؛ لتشجيع صغار الممولين فى مختلف الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال.

وقال إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على صغار المصدرين والجدد لمساندتهم حتى يكونوا أكثر قدرة على النمو والربحية والمنافسة إقليميًا وعالميًا، موضحًا نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ دون أى أعباء إضافية مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وقد تم التعاقد مع أكثر من مؤسسة متخصصة وحيادية؛ لتقييم تجربتنا فى مسار الإصلاح الضريبي المحفز.. ومعًا نتطور للأفضل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية فى ضوء السياسات المالية، وأجابا عن كل التساؤلات، على نحو يعكس التنسيق المستمر بين الوزارتين والعمل المشترك برؤية متسقة، تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وترتكز على قناعة كاملة بأهمية دور القطاع الخاص فى دفع عملية النمو والتنمية.

