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رياضة

الزمالك يخاطب البنك الأهلي بشأن نيمار

سيد نيمار
سيد نيمار

 أخطر مسئولو نادي الزمالك، سيد نيمار لاعب الفريق المعار للبنك الأهلي بعودته لصفوف الزمالك في الموسم المقبل لحاجة الفريق لمجهوداته مع بداية الموسم الجديد.  

وفي سياق آخر، كشف  مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة الكرة بالنادي تواصلت خلال الساعات الماضية مع المهاجم الكونغولي بن مالانجو لاعب نادي قطر القطري، من أجل بحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

اتصالات مباشرة وعرض رسمي

 وأوضح المصدر أن الزمالك قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب، وأن هناك اتصالات مباشرة تمت مع وكيل بن مالانجو خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن اللاعب رحّب مبدئيًا باللعب في الدوري المصري، في انتظار التفاوض حول التفاصيل المالية.

 

تجربة سابقة ناجحة في مصر

ويُعد بن مالانجو واحدًا من المهاجمين الأفارقة المميزين، وسبق له اللعب لنادي الرجاء المغربي، وقدم مستويات قوية حينما واجه الزمالك في البطولات الأفريقية.

كما يمتلك خبرات كبيرة في الدوريات العربية، خاصة في الإمارات والسعودية.

 

تدعيم هجومي مطلوب

وتسعى إدارة الزمالك لتدعيم الخط الهجومي في الموسم الجديد، بعد توصية من الجهاز الفني بضرورة التعاقد مع مهاجم قوي، في ظل عدم ثبات مستوى بعض العناصر الموجودة بالفريق، واقتراب البعض الآخر من الرحيل.

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