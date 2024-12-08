اختاري الأنسب لشعرك، الماء البارد يغلق المسام والماء الساخن ينظف بعمق

الفرق بين الماء البارد والماء الساخن للشعر، قد لا تدركه الكثيرات، فهناك من يؤكد أن الماء البارد يضر بالشعر، واخرون يؤكدون أن الماء الساخن هو الذي يضر بالشعر.

وأكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن غسل الشعر من وسائل العناية الهامة، والتحكم في درجة حرارة الماء أثناء غسل الشعر، من الخطوات الهامة، فيعتبر الماء عاملًا أساسيًا في تنظيف الشعر وترطيبه.



وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن درجة حرارة الماء تلعب دورًا كبيرًا في تأثيره على صحة الشعر وفروة الرأس.

وفي هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، فوائد كل من الماء البارد والماء الساخن للشعر، مع التركيز على الفروق بينهما.

فوائد الماء البارد للشعر

فوائد الماء البارد للشعر

غلق المسام والحفاظ على الترطيب: يعمل الماء البارد على غلق مسام فروة الرأس بعد غسل الشعر، مما يقلل من فقدان الزيوت الطبيعية التي تنتجها الفروة. هذا يساعد على بقاء الشعر مرطبًا لفترة أطول، مما يحميه من الجفاف والتقصف.



تعزيز لمعان الشعر: عند شطف الشعر بالماء البارد، يتسطح سطح الشعرة ويصبح أكثر نعومة، مما يجعل الضوء ينعكس عليه بشكل أفضل، وبالتالي يكتسب الشعر مظهرًا لامعًا وصحيًا.

تقليل الهيشان: الهيشان يحدث عادة بسبب تفكك طبقات الشعرة وارتفاع الرطوبة. استخدام الماء البارد يساعد في تقليل هذه المشكلة، إذ يغلق الطبقات الخارجية للشعرة ويمنع امتصاص الرطوبة الزائدة من الجو.

تحفيز الدورة الدموية: الماء البارد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يعزز من توصيل العناصر الغذائية لبصيلات الشعر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين صحة الشعر على المدى الطويل.

الحد من التهيج: للأشخاص الذين يعانون من فروة رأس حساسة أو يعانون من الحكة أو القشرة، يمكن أن يكون الماء البارد مهدئًا ومفيدًا في تقليل التهيج.

فوائد الماء الساخن للشعر

فوائد الماء الساخن للشعر

تنظيف عميق: يعمل الماء الساخن على فتح مسام فروة الرأس، مما يسهل إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة التي تتراكم على الشعر وفروة الرأس. هذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من تراكم مستحضرات التجميل أو الزيوت الثقيلة.

تحسين امتصاص المنتجات: فتح مسام فروة الرأس بالماء الساخن يجعل البشرة والشعر أكثر تقبلًا لامتصاص المنتجات المغذية، مثل الزيوت الطبيعية أو الماسكات الخاصة بالعناية بالشعر.

تخفيف التوتر: غسل الشعر بالماء الساخن يمكن أن يكون مهدئًا ومريحًا للأعصاب، إذ يساعد في تخفيف التوتر والإجهاد الجسدي.

تنشيط فروة الرأس: الحرارة المعتدلة للماء تعزز تدفق الدم في فروة الرأس، مما يدعم صحة البصيلات ونمو الشعر.

أضرار الاستخدام المفرط لكل من الماء البارد والماء الساخن

وأكدت خبيرة العناية بالشعر، أن الإفراط في استخدام أيا من الاثنين يضر بالشعر، كالتالي:

الماء البارد:

قد يسبب انقباض الأوعية الدموية بشكل زائد، مما قد يؤثر على توصيل العناصر الغذائية إذا كان الجو باردًا جدًا.

قد يكون غير مريح أو غير كافٍ للتنظيف العميق للشعر الذي يتعرض لتراكم الزيوت أو الأوساخ.

الماء الساخن:

يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للماء الساخن إلى جفاف الشعر وفروة الرأس، حيث يزيل الزيوت الطبيعية التي تحافظ على الترطيب.



قد يتسبب في تلف الشعرة، مما يجعلها أكثر عرضة للتكسر والتقصف.

قد يؤدي إلى زيادة إفراز الدهون لدى بعض الأشخاص، مما يجعل الشعر يبدو دهنيًا بسرعة.

أي الخيارين أفضل؟

الإجابة تعتمد على احتياجات شعرك ونوعه، ولكن من الأفضل الجمع بين فوائد كل من الماء البارد والماء الساخن لتحقيق توازن مثالي.



يمكن استخدام الماء الساخن لتنظيف الشعر وفتح المسام، ثم شطف الشعر بالماء البارد بعد وضع البلسم أو الماسك لغلق المسام والحفاظ على الترطيب.

كيفية تحقيق أفضل استفادة:

الغسل المزدوج: استخدم الماء الدافئ لغسل الشعر بالشامبو لإزالة الأوساخ والزيوت، ثم قومي بشطف الشعر بالماء البارد بعد الانتهاء.

التوازن بين الدرجتين: إذا كان الجو باردًا جدًا، يمكن استخدام ماء فاتر بدلًا من الماء البارد. وإذا كان الشعر يعاني من الجفاف الشديد، يجب تقليل استخدام الماء الساخن.

استخدام المنتجات المناسبة: بغض النظر عن درجة حرارة الماء، من المهم استخدام منتجات خالية من الكبريتات والسيليكون للحصول على شعر صحي دون التسبب في تلفه.

وفي النهاية أكدت خبيرة العناية بالشعر، أن الماء البارد والماء الساخن، كلاهما له فوائد مختلفة ومتكاملة للعناية بالشعر، الماء البارد يعزز الترطيب واللمعان، بينما يوفر الماء الساخن تنظيفًا عميقًا وتخفيفًا للتوتر.



ولتحقيق أفضل النتائج، يمكن استخدام الماء الساخن لتنظيف فروة الرأس ثم شطف الشعر بالماء البارد للحفاظ على الترطيب والنعومة. والتركيز على الاعتدال واختيار درجة حرارة تناسب احتياجات شعرك سيضمن الحفاظ على صحة شعرك وجماله على المدى الطويل.

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