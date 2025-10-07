كريم طبيعي لتغذية وترطيب الشعر في الخريف

في فصل الخريف، تعاني الكثير من الفتيات من جفاف الشعر وتساقطه وتقصف الأطراف، نتيجة التغيرات المناخية، وانخفاض الرطوبة، وتعرض الشعر للرياح الباردة.

ولحماية الشعر من هذه المشكلات، يفضل استخدام كريم طبيعي غني بالزيوت والعناصر المغذية التي تمنحه الترطيب واللمعان والقوة.

وفصل الخريف يعتبر مرحلة انتقالية بين الصيف والشتاء، وغالبا ما يتعرض الشعر خلالها إلى فقدان الترطيب الطبيعي بسبب التغير في درجات الحرارة وجفاف الجو.

أهمية ترطيب الشعر

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، أن ترطيب الشعر ضرورى فى فصل الخريف وذلك لأنه يساعد في:

ترطيب فروة الرأس بعمق.

تغذية بصيلات الشعر بالعناصر الضرورية للنمو.

حماية الشعر من التقصف والتكسر.

إعادة اللمعان والنعومة إلى الشعر الباهت.

كريم طبيعي لتغذية وترطيب الشعر فى الخريف

وأضافت سهام، لتحضير كريم طبيعي فعال وآمن على الشعر، يجب اختيار مكونات تحتوي على الزيوت والفيتامينات التى يحتاجها الجسم.

مكونات الكريم:-

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

3 كبسولات من فيتامين E

ترطيب الشعر

الطريقة:

ضعي زبدة الشيا في وعاء مقاوم للحرارة واذيبيها على حمام مائي دافئ حتى تصبح سائلة. أضيفي إليها زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الخروع، وحركي المزيج جيدا. بعد أن يبرد الخليط قليلا، أضيفي العسل وفيتامين E. اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم ومتجانس. ضعي الكريم في عبوة زجاجية نظيفة واحتفظي به في مكان بارد وجاف، ويفضل داخل الثلاجة في الصيفاغسلي شعرك جيدا وجففيه بمنشفة حتى يصبح رطب قليلا. خذي كمية مناسبة من الكريم وضعيها على أطراف الأصابع. وزعي الكريم على فروة الرأس ودلكي بلطف بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية. مرري الكريم على طول الشعر حتى الأطراف. غطي شعرك بقبعة بلاستيكية لمدة 30 إلى 60 دقيقة. اغسلي شعرك بالماء الفاتر وشامبو خفيف خالى من الكبريتات. استخدمي الكريم من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. بعد المواظبة على استخدام هذا الكريم لمدة شهر تقريبا، ستلاحظين تحسن ملمس الشعر ولمعانه، وقلة تساقط الشعر وتقصفه، ونمو شعر جديد بشكل صحي، زسهولة في التصفيف دون تشابك أو جفاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.