أسباب وأعراض قشرة الرأس وطرق علاجها في المنزل

تنتج قشرة الرأس عن جفاف فروة الرأس وقد يكون لها أسباب مختلفة، بما في ذلك الفطريات وجدول غسل الشعر بالشامبو، تعمل العلاجات مثل شامبو قشرة الرأس عادةً على تخفيف القشرة أو استهداف فرط نمو الفطريات.

تحدث قشرة الرأس عندما تتقشر أجزاء جافة من فروة الرأس، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ويمكن أن يساعد فهم السبب الكامن في إدارتها وعلاجها ومنعها.

ما الذي يسبب قشرة الرأس؟

ترتبط قشرة الرأس عادةً بالتهاب الجلد الدهني (SD)، الذي يسبب حكة وتقشر الجلد على فروة الرأس، والقشرة شائعة جدًا لدرجة أنه يؤثر على حوالي نصف سكان العالم من البالغين.

يمكن أن تساهم العديد من العوامل في تطور قشرة الرأس، لذلك قد يكون تحديد السبب الدقيق لحكة فروة رأسك وتقشرها أمرًا صعبًا، والتالي بعض الأسباب المحتملة:

إفرازات الغدد الدهنية

استعمار الفطريات لسطح الجلد

خميرة تسمى الملاسيزية، والتي يمكن أن تهيج فروة الرأس وتسبب نموًا زائدًا لخلايا الجلد

عدم غسل الشعر بالشامبو بشكل كافٍ، مما قد يتسبب في تراكم خلايا الجلد وتكوين قشور وحكة

غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر، مما قد يؤدي إلى جفاف فروة الرأس

تمشيط الشعر كثيرًا أو بقوة شديدة، مما قد يؤدي إلى احتكاك مع الجلد الحساس في فروة الرأس

رد فعل لمنتجات العناية الشخصية، أو التهاب الجلد التماسي، مما يجعل فروة رأسك ملتهبة وحاكة

تلف الشمس

الضغط المفرط على فروة الرأس من القبعات

نظام غذائي يفتقر إلى بعض العناصر الغذائية

التعرض للغبار أو الأوساخ

قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة لقشرة الرأس من غيرهم لأسباب غير معروفة، وعلى سبيل المثال، يميل الذكور إلى الإصابة بقشرة الرأس أكثر من الإناث، وتلاحظ الأعراض حول سن البلوغ، ولكن يمكن أن تتطور قشرة الرأس في أي عمر.

الأشخاص الذين يميلون إلى أن يكون شعرهم دهنيًا أو يعانون من أمراض معينة (مثل مرض باركنسون أو فيروس نقص المناعة البشرية أو حالات صحية أخرى أو أدوية تؤثر على الجهاز المناعي) لديهم أيضًا خطر أعلى.

أعراض قشرة الرأس

تشمل الأعراض الرئيسية لقشرة الرأس قشور الجلد وفروة الرأس المليئة بالحكة والقشور، وتتراكم القشور الدهنية عادةً في الشعر والكتفين وغالبًا ما تزداد سوءًا خلال أشهر الخريف والشتاء عندما يكون الهواء جافًا.

قد تكون الأعراض أيضًا أكثر حدة لدى بعض الأشخاص.

يمكن أن تشمل أعراض قشرة الرأس ما يلي:

قشور دهنية

حكة

بقع ملتهبة على جلد فروة الرأس وأحيانًا على الوجه

قشرة الحاجب

تساقط الشعر

قشور جافة على جلد الوجه

كيفية التخلص من قشرة الرأس

يمكن أن تساعد الأدوية، سواء بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية، في التخلص من قشرة الرأس، ويمكن أن تخفف العلاجات المنزلية أيضًا من جفاف فروة الرأس.

يوصي الخبراء عادةً بشامبو قشرة الرأس وعلاجات فروة الرأس، وتوصي جمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) باتخاذ الخطوات التالية:

اتبع التعليمات: نظرًا لوجود العديد من أنواع الشامبو المختلفة لعلاج قشرة الرأس، وكل منها يأتي مع تعليماته الخاصة، فمن المهم أن يتم قراءة بعناية واتبع تعليمات المنتج الذي تختاره.

التأكد من معرفة ما إذا كان من المفترض أن يترك الشامبو على فروة الرأس لمدة معينة من الوقت قبل الغسيل أو إذا كان يجب غسله على الفور.

تتطلب أنواع البشرة والشعر المختلفة عناية مختلفة: قد يحتاج الأشخاص ذوو الشعر المجعد أو الخشن أو المجعد بشكل طبيعي إلى غسل شعرهم حسب الحاجة فقط واستخدام شامبو قشرة الرأس مرة واحدة أسبوعيًا، حيث يمكن لبعض المنتجات أن تجفف الشعر، وقد يحتاج الأشخاص ذوو الشعر الناعم أو المستقيم بشكل طبيعي إلى غسل شعرهم يوميًا واستخدام شامبو قشرة الرأس مرتين أسبوعيًا.

تتضمن أنواع الشامبو المعتادة لعلاج قشرة الرأس مكونات تعمل على التفكي قشور قشرة الرأس من فروة الرأس أو استهداف فرط نمو فطر الملاسيزيا، والذي قد يلعب دورًا في تطور قشرة الرأس، وقد تتضمن هذه المكونات:

كيتوكونازول

كبريتيد السيلينيوم

قطران الفحم

بيريثيون الزنك

ولكن لا يجب استخدام شامبو يحتوي على قطران الفحم، ويمكن لأنه قج يتسبب الشامبو في تغيير لون الشعر الفاتح ويجعل فروة الرأس أكثر حساسية لأشعة الشمس، وإذا كان يتم استخدامه.

العلاجات المنزلية لقشرة الرأس

يمكن تجربة بعض العلاجات المنزلية الطبيعية لقشرة الرأس قبل اللجوء إلى الحلول الطبية، يوصي بعض الأشخاص بما يلي:

صودا الخبز: فرك صودا الخبز برفق في فروة الرأس أثناء الاستحمام وشطفه بعد بضع دقائق.

خل التفاح: مزج ربع كوب من خل التفاح مع ربع كوب من الماء، يتم وضعه على الشعر لمدة 15 دقيقة إلى ساعة، ثم شطفه.

زيت جوز الهند: فرك 3 إلى 5 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند في فروة الرأس وتركه لمدة ساعة، ثم غسل الشعر بالشامبو.

عصير الليمون: فرك ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون في فروة الرأس وشطفه، ثم فركه ملعقة صغيرة أخرى مخلوطة بكوب من الماء.

الصبار: يفرك الصبار في فروة الرأس قبل غسل الشعر.

زيت الزيتون: تفرك 10 قطرات في فروة الرأس، ثم يتم تغطية الرأس بغطاء الاستحمام وتركه طوال الليل.