رياضة

تشكيل منتخب السعودية لمواجهة إندونيسيا في الملحق المؤهل لكأس العالم

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، عن تشكيل الأخضر لمواجهة منتخب إندونيسيا، مساء اليوم الأربعاء، في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

 

تشكيل منتخب السعودية ضد إندونيسيا

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان.

 

نظام الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026

وتأهل إلى الملحق الآسيوي المنتخبات الستة التي جاءت في المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وتم تقسيم المنتخبات الستة على مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات، حيث ضمت المجموعة الأولى قطر والإمارات وسلطنة عُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا.

وتستضيف السعودية المجموعة التي تضم الأخضر السعودي، بينما تستضيف قطر المجموعة التي تضم العنابي القطري.

وتلعب المنتخبات الستة كل في مجموعته، مباريات المجموعة من دور واحد بحيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

أما المنتخبان صاحبا المركز الثاني في المجموعتين فيلعبان ضد بعضهما في شهر نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بحيث يتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى الملحق العالمي.

جدول مباريات الملحق الآسيوي 

الأربعاء 8 أكتوبر

- سلطنة عُمان ضد قطر

- إندونيسيا ضد السعودية

السبت 11 أكتوبر

- الإمارات ضد سلطنة عُمان

- العراق ضد إندونيسيا

الثلاثاء 14 أكتوبر

- قطر ضد الإمارات

- السعودية ضد العراق

 

