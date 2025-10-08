تفوق كاسح للأخضر، تاريخ مواجهات السعودية أمام إندونيسيا في كل البطولات

يستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره إندونيسيا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقبل مواجهة الليلة يتفوق السعودية على إندونيسيا في تاريخ لقاءات المنتخبين في جميع البطولات.

تاريخ مواجهات السعودية ضد إندونيسيا في كل البطولات

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في الإحصائيات، يمتلك المنتخب السعودي تفوقًا كاسحًا على نظيره الإندونيسي، حيث سبق وتواجه المنتخبان في 14 مباراة من قبل في جميع البطولات.

وفاز منتخب السعودية في 11 مباراة وخسر مباراة واحدة وتعادلا في مباراتين.

كما تمكن المنتخب الأخضر من زيارة شباك الإندونيسيين في 42 مناسبة مقابل استقباله 8 أهداف فقط في تلك المواجهات.

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

تقام مباراة السعودية ضد إندونيسيا في ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية أمام إندونيسيا

وتنقل مباراة السعودية وإندونيسيا، عبر قناة بي إن سبورت 2 وقناة الكأس 5.

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلي مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل المجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وتضم المجموعة الأولى من المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، قطر والإمارات وعمان، بينما المجموعة الثانية السعودية وإندونيسيا والعراق.

وكان 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة وهم إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان واستراليا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية التي تضم السعودية وإندونيسيا والعراق في السعودية، بينما المجموعة الأولي التي تضم قطر وعمان والإمارات ستلعب في قطر.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الأولي التي تضم "قطر وعمان والإمارات".

