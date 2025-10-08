موعد والقنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب قطر نظيره العماني، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الأولي للمرحلة الرابعة والنهائية لـ تصفيات كأس العالم المقرر إقامته في إمريكا وكندا والمكسيك 2026.

موعد مباراة قطر وعمان في تصفيات كأس العالم



تقام مباراة قطر ضد عمان، في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر و7 بتوقيت عمان.

القنوات الناقلة لمباراة قطر أمام عمان في تصفيات كأس العالم



تنقل مباراة قطر وعمان، على قناة بي إن سبورت 1 وقناة الكأس 5.



ويتواجد منتخبا قطر وعمان، في المجموعة الأولي من المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم بجانب الإمارات.

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلي مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل المجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وكان 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلي نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة وهم إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان واستراليا.



وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية التي تضم السعودية وإندونيسيا والعراق في السعودية، بينما المجموعة الأولي ستلعب في قطر.

