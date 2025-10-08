الأربعاء 08 أكتوبر 2025
أول طعن على قرار لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية بالمنصورة

من أمام مجمع محاكم
من أمام مجمع محاكم المنصورة، فيتو

رصدت “فيتو” تقديم أول طعن لإلغاء قرار لجنة متابعة سير العملية الانتخابات بمحكمة المنصورة، والمتعلق بقبول تلقي طلبات الترشح وقيدها بحسب الساعة والتاريخ للمسجلين مسبقًا، وذلك في اليوم الأول لتلقي الطلبات.

وجاء في الطعن أن القرار شابه القصور في تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين، إذ تجاهل قاعدة القيد بأولوية الحضور، ما اعتبره مقدمو الطعن إخلالًا بالعدالة وتكافؤ الفرص بين الراغبين في الترشح لعضوية مجلس النواب.

 

أعلنت هيئة انتخابات مجلس النواب بمحكمة جنايات المنصورة غلق باب التقدم للمرشحين في أول أيامه وفقا للموعد المحدد من الهيپة الوطنية للانتخابات الساعة الخامسة.

تدافع المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة، مقر تقديم أوراق الترشح للانتخابات.

 

وبدأت اليوم عملية تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يستمر استقبال المرشحين حتى يوم الأربعاء المقبل.

 

كما حدد قانون مجلس النواب ضوابط ومستندات الترشح، وضع أيضا بعض الالتزامات على المرشح، وضوابط الحصول على الرمز الانتخابي.  

وتنص المادة (12) من قانون مجلس النواب على: يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.

 

 

ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية. 

