جلسة حاسمة بين الزمالك وفيريرا لمعرفة أسباب تراجع النتائج

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن جلسة مرتقبة ستُعقد غدًا بين مسئولي النادي والمدير الفني يانيك فيريرا، من أجل مناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة. وتسعى الإدارة لوضع النقاط على الحروف وتحديد خطوات تصحيح المسار قبل المواجهات القادمة، وسط حالة من التركيز داخل القلعة البيضاء.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا بشأن مصير جون إدوارد المدير الرياضي، بعدما تردد في الساعات القليلة الماضية بدراسة إدارة النادي على إنهاء تجربة جون إدوارد.

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد.

كما أكد المجلس أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالزمالك.

وشدد المجلس على مواصلة دعمه لإدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الموسم الحالي.

يأتي ذلك بما يتناسب مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق طموحات الجماهير بمواصلة حصد البطولات.

 

أزمة مالية تضرب الزمالك

ويعيش نادي الزمالك في الوقت الحالي واحدة من أصعب فتراته المالية، بعدما تفاقمت الأزمات داخل القلعة البيضاء بشكل غير مسبوق، وسط عجز مجلس الإدارة عن إيجاد حلول جذرية تنهي أو تساعد في حلها.

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن الأزمة تتعلق بتأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، إلى جانب تراكم الديون لصالح جهات متعددة، من بينها أندية ولاعبون ومدربون سابقون، ما جعل الزمالك مهددا بعدة شكاوى جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

