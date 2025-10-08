3 ملفات نارية تنتظر الحسم في الزمالك بينها فيريرا وحسام عبد المجيد

يشهد نادي الزمالك تحركات مكثفة على عدة محاور داخل الفريق الأول لكرة القدم، في إطار سعي إدارة النادي لإعادة ترتيب البيت قبل المرحلة المقبلة، تتعلق بملف التجديد لأحد العناصر الأساسية، وعقد جلسة حاسمة مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، إلى جانب متابعة الموقف الطبي لأحد اللاعبين المصابين، في محاولة لتثبيت الاستقرار الفني والإداري بعد فترة من التراجع.

حسام عبد المجيد يرحب بالتجديد مع وعد بالاحتراف

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن المدافع الشاب حسام عبد المجيد أبدى ترحيبًا كبيرًا بفكرة تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على قوامه الأساسي.

وأوضح المصدر أن عبد المجيد لا يمانع في تمديد عقده، خاصة بعد حصوله على وعد رسمي من إدارة الزمالك بالموافقة على احترافه الخارجي حال وصول عرض مناسب من أحد الأندية الأوروبية أو الخليجية.

وتسعى الإدارة إلى حسم ملف التجديد سريعًا قبل دخول اللاعب في فترة السماح التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ آخر، خصوصًا أنه يُعد أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق ويملك إمكانات فنية كبيرة تؤهله للاحتراف في أي وقت.

هذا التوجه يعكس سياسة النادي في الجمع بين الحفاظ على العناصر المميزة، وفتح الباب أمام الاحتراف الخارجي بما لا يضر بمصالح الزمالك الفنية أو المادية.

جلسة حاسمة بين الزمالك وفيريرا لتشخيص أسباب التراجع

في السياق نفسه، كشف مصدر بالزمالك عن عقد جلسة مهمة غدًا بين مسؤولي النادي والمدير الفني يانيك فيريرا، لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

الجلسة تشهد طرح عدة ملفات، أبرزها الجوانب الفنية، وأسلوب إدارة المباريات، بالإضافة إلى موقف بعض اللاعبين من المشاركة وتقييم المرحلة الماضية بشكل شامل.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الإدارة إلى استعادة الانتصارات سريعًا، خصوصًا في ظل الضغوط الجماهيرية المتزايدة بعد تراجع النتائج في البطولات المحلية والقارية، الأمر الذي يتطلب قرارات حاسمة وخطة واضحة للعودة إلى الطريق الصحيح.

فحص طبي لأحمد شريف لحسم موقفه من العودة

وعلى الصعيد الطبي، أوضح مصدر داخل الزمالك أن أحمد شريف، لاعب الفريق، سيخضع لفحص طبي شامل خلال مران الغد للاطمئنان على حالته البدنية بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

الفحص سيحدد مدى جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات القادمة، حيث يضع الجهاز الفني آمالًا على عودته لتعزيز الخط الأمامي للفريق في المرحلة المقبلة.

تحركات مكثفة قبل المرحلة المقبلة

تؤكد هذه الملفات الثلاثة أن الزمالك بدأ يتحرك بخطوات واضحة لإعادة الاستقرار الفني والإداري، من خلال تثبيت ركائز الفريق، ومحاسبة الجهاز الفني، وتجهيز العناصر المصابة للعودة سريعًا.

الجماهير تنتظر نتائج ملموسة على أرض الملعب، وهو ما يدركه مسؤولو النادي الذين يسعون لتدارك أي سلبيات قبل الدخول في المباريات الحاسمة المقبلة، سواء محليًا أو قاريًا.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا بشأن مصير جون إدوارد المدير الرياضي، بعدما تردد في الساعات القليلة الماضية بدراسة إدارة النادي على إنهاء تجربة جون إدوارد.

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا توجد نية على الإطلاق في إنهاء تجربة جون إدوارد المدير الرياضي، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن دراسة إدارة النادي إنهاء تجربة جون إدوارد.

كما أكد المجلس أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مروجي الشائعات حول فريق الكرة بالزمالك.

وشدد المجلس على مواصلة دعمه لإدارة الكرة الحالية، والعمل على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق الكرة بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الموسم الحالي.

يأتي ذلك بما يتناسب مع رؤية مجلس الإدارة لتحقيق طموحات الجماهير بمواصلة حصد البطولات.

أزمة مالية تضرب الزمالك

ويعيش نادي الزمالك في الوقت الحالي واحدة من أصعب فتراته المالية، بعدما تفاقمت الأزمات داخل القلعة البيضاء بشكل غير مسبوق، وسط عجز مجلس الإدارة عن إيجاد حلول جذرية تنهي أو تساعد في حلها.

وكشفت مصادر داخل نادي الزمالك أن الأزمة تتعلق بتأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، إلى جانب تراكم الديون لصالح جهات متعددة، من بينها أندية ولاعبون ومدربون سابقون، ما جعل الزمالك مهددا بعدة شكاوى جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

