للأمهات، نصائح لحماية بشرتك من الإرهاق في فترة الدراسة

مع بداية العام الدراسي الجديد، تنشغل الأمهات بتنظيم يوم الأسرة، تجهيز الإفطار واللانش بوكس، متابعة الواجبات، والقيام بمهام المنزل والعمل في الوقت نفسه، مما يترك أثر واضح على البشرة في شكل إرهاق، شحوب أو بهتان.

والحفاظ على نضارة البشرة وسط هذه المسؤوليات ليس أمر مستحيل، بل فقط يحتاج إلى روتين بسيط واهتمام بالعادات اليومية التى تحافظ على جمال ونضارة البشرة.

نصائح لحماية بشرتك من إرهاق فترة الدراسة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، خطوات بسيطة الأمهات تحمى البشرة فى الإرهاق فترة الدراسة، منها:-

ابدئي بالعناية من الداخل، حيث التغذية وشرب الماء، احرصي على تناول وجبات متوازنة غنية بالخضروات والفواكه الطازجة، مثل السبانخ، والجزر، والبرتقال، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجلد.

احرصي على شرب 6-8 أكواب ماء يوميا، الترطيب الداخلي هو سر البشرة المشرقة.

أضيفي المكسرات النيئة مثل اللوز والجوز لوجباتك، فهي مصدر رائع للأحماض الدهنية التي تحافظ على مرونة البشرة.

قلة النوم تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء وانتفاخ العينين، لذا حاولي النوم من 6-8 ساعات يوميا، مع الالتزام بموعد ثابت للنوم والاستيقاظ، وخصصي نصف ساعة قبل النوم للاسترخاء بعيدا عن الهاتف أو التلفاز.

اغسلي وجهك صباحا ومساء بغسول لطيف يناسب نوع بشرتك.

استخدمي تونر طبيعي مثل ماء الورد لانتعاش البشرة بعد التنظيف.

للأمهات نصائح لحماية بشرتك من الإرهاق فترة الدراسة

طبقي سيروم يحتوي على فيتامين C أو حمض الهيالورونيك لتفتيح البشرة وإكسابها إشراقة.

لا تنسي ترطيب وجهك بكريم خفيف صباحا، وكريم مغذي ليلا.

حماية البشرة من الشمس، حتى لو كنتِ في عجلة لإيصال الأطفال، لا تخرجي دون وضع واقى شمسي بعامل حماية مناسب (SPF 30 على الأقل)، هذا يحمي البشرة من التصبغات ويمنحها مظهرًا صحيًا على المدى الطويل.

ضعي كمادات من شرائح الخيار أو أكياس الشاي الباردة على عينيك لمدة 10 دقائق لتقليل الانتفاخ، واستخدمي كريم عين غني بالكافيين أو فيتامين K لتخفيف الهالات السوداء، ومارسي تدليك لطيف حول العينين لتنشيط الدورة الدموية.

خذي 10-15 دقيقة يوميا لممارسة تمارين تنفس عميق أو يوجا بسيطة، فالتوتر النفسي أحد أهم أسباب شحوب البشرة.

عمل ماسكات منزلية طبيعية سهلة التحضير، مثل ماسك الزبادي والعسل، يرطب البشرة ويمنحها لمعان طبيعي، وماسك الخيار والألوفيرا، يهدئ البشرة المرهقة ويعيد إليها النضارة، ومقشر السكر وزيت الزيتون، يزيل الخلايا الميتة ويترك البشرة ناعمة.

تجنبي العادات التي تسرع الإرهاق، مثل الإكثار من الكافيين والمشروبات الغازية، ولمس الوجه باستمرار أثناء تحضير الطعام أو ترتيب المنزل، فقد ينقل البكتيريا ويسبب البثور،والسهر الطويل لمتابعة الأعمال أو تصفح الهاتف.

مارسي الرياضة بانتظام، حتى لو كانت 15 دقيقة من المشي السريع يوميا، فالرياضة تحفز الدورة الدموية وتمنح بشرتك إشراقة طبيعية.



