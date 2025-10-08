أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي تعاقده مع الدنماركي ياس سوروب، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي أن عقد المدرب الدنماركي ياس سوروب مع الفريق سيكون لمدة عامين ونصف، وذلك بعد توقيع العقود بين الطرفين وإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

ويعد سوروب من الأسماء البارزة في عالم التدريب الأوروبي، بفضل مسيرة ناجحة امتدت بين ملاعب الدنمارك وألمانيا وبلجيكا، وارتبط اسمه بتحقيق بطولات وإنجازات مميزة على مدار مسيرته.

ولد ياس سوروب في 21 فبراير عام 1970، وبدأ مشواره الكروي مع نادي أودنسي الدنماركي، حيث توج معه بلقب الدوري عام 1989، وحقق كأس الدنمارك مرتين.

تنقل بعدها بين عدد من الأندية في ألمانيا والنمسا، قبل أن يختتم مسيرته كلاعب في صفوف إيسبيرج ثم هامكام النرويجي، ليعلن اعتزاله عام 2006.

لم يبتعد سوروب عن كرة القدم بعد الاعتزال، إذ بدأ مسيرته التدريبية سريعا مع نادي إيسبيرج، وقاده للصعود إلى الدوري الممتاز، كما فاز معه بكأس الدنمارك موسم 2012-2013، وحصد جائزة أفضل مدرب في الدنمارك في العام نفسه.

وتولى المدرب الدنماركي مهمة قيادة منتخب بلاده تحت 21 عاما، وتمكن من الوصول إلى نصف نهائي بطولة أوروبا عام 2015، قبل أن يتولى قيادة فريق ميتييلاند ويقوده للتتويج بلقب الدوري موسم 2017-2018، متغلب على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي في أبرز إنجازاته القارية.

واصل سوروب مسيرته مع أندية بلجيكا، حيث درب جينت وبلغ معه نهائي الكأس، ثم قاد جينك لفترة قصيرة، قبل أن يعود إلى بلاده عبر بوابة كوبنهاجن، الذي توج معه بلقب الدوري موسم 2021-2022، وشارك معه في دوري أبطال أوروبا.

في أكتوبر 2023، خاض سوروب تجربة جديدة في الدوري الألماني مع أوجسبورج، الذي كان يعاني وقتها من تراجع النتائج، حيث نجح في تحسين أداء الفريق لينهي موسمي 2023-2024 و2024-2025 في المركزين الـ11 والـ12 على التوالي.

وخلال ولايته مع الفريق الألماني، قاد أوجسبورج في 65 مباراة بالدوري، حقق خلالها 22 فوزا و18 تعادلا، وتلقي 25 هزيمة، ليترك بصمة واضحة رغم إعلان النادي في مايو 2025 الاستغناء عن خدماته ضمن خطة لإعادة هيكلة الفريق.

