اسم كبير، شوبير يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع المدير الفني الجديد وموعد الإعلان عنه

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن الإسم سيتم خلال ساعات قليلة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي استقر على المدير الفني الجديد، والمشاورات انتهت تماما اليوم بعد مفاضلة بين ثلاثة مدربين، وتم اطلاع رئيس النادي محمود الخطيب على كل التفاصيل الخاصة بالمرشحين".

وأضاف: "القرار النهائي الآن في يد الخطيب، الذي يراجع بعض الأمور مع مسؤولين وخبراء كرة القدم قبل الإعلان عن الاسم، وقد يتم الإعلان خلال ساعات.

وتابع شوبير في قناة الأهلي: "المدير الفني الجديد لن يأتي بمفرده، بل سيكون معه جهاز فني كامل، يشمل مدرب حراس ومساعدين أجانب، مشيرا إلى أن استمرار عادل مصطفى في الجهاز محتمل".

موقف عماد النحاس

وأشار شوبير إلى أن عماد النحاس قدم أداء رائعا مع الفريق وأعاد الأهلي من المركز الثالث عشر إلى الأول، لكن موقفه مع المدير الفني الجديد لم يتضح بعد، وسيعرض عليه عدة أدوار محتملة داخل النادي، وقد يواصل مع الفريق الأول أو يتولى مهام أخرى".

وأوضح شوبير أن سبب التأخير في الإعلان يعود لرغبة الأهلي في التعاقد مع مدرب محترم يحمل اسم كبير، ويسهم في التسويق للنادي، بالإضافة إلى الحرص على وضع الضمانات اللازمة لتفادي أي مشاكل مستقبلية مرتبطة بالشرط الجزائي في العقد.

واختتم: "الاسم القادم كبير في عالم التدريب ويليق بتاريخ النادي الأهلي، وسيكون موجودا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.